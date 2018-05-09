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吳音寧自提加薪 藍諷：蔡英文政績最佳代言人

2018-05-09 07:15聯合報 記者楊德宜╱即時報導

北農總經理吳音寧被爆去年提案為北農員工加薪3%到5%，調薪對象還包括自己。國民黨發言人洪孟楷在臉書諷，吳音寧成蔡英文總統兩年政績最佳代言人。

他說，爭議不斷的吳音寧去年自提加薪，「讓原本已是超高薪實習生變的更高薪，看在一般辛苦的年輕人及勞工眼裡難以想像」，而這樣一位綠營獨派色彩「根正苗紅」的吳音寧，不論能力、只看背景；不管績效、只要政治正確，根本就是過去兩年政事無成、專打政敵的蔡英文政府最佳代言人。

台北農產公司要給基層員工加薪鼓勵，藉此激勵士氣當然很好，但洪孟楷說，提案卻毫不避嫌把自己也納入，從基層員工到總經理人人有獎，這到底是照顧員工還是照顧自己？而且員工加薪是因為過去賣力工作衝業績讓績效良好，被加薪天經地義；但吳音寧半年上任期間業務還未上手，連到議會備詢問都說「會再學習」，一個還在學習的主管，好意思也幫自己加薪，「臉皮不知道有沒有比外國的洋蔥還厚！」

洪孟楷說，現在柯市府與民進黨的角力，讓吳音寧的管轄權從中變成三不管地帶，身為主管機關的台北市府也好、農委會也罷，難道沒有一點敏感度認為不能放任吳音寧這樣亂搞嗎？為了民進黨要不要禮讓自己，台北市長柯文哲能到就可以犧牲北市民權益，讓吳音寧這樣的trouble maker持續當北農總經理、議會的爐主嗎？

他說，蔡英文政府執政兩年來政績乏善可陳，但是用人爭議卻是全國周知，而雙吳「吳音寧」、「吳茂昆」更可以當成最佳代言人，讓全國民眾都知道，蔡政府不問能力、不怕爭議，只要顏色正確、聽命行事，人人都能坐享高薪當部長，堪稱2018年最勵志的笑話。

北農總經理吳音寧。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
北農總經理吳音寧。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
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吳音寧北農洪孟楷
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