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美中競合 學者：美打台灣牌抗中 促中對台施壓

2018-05-09 01:01聯合報 記者林宸誼╱即時報導

在蔡總統就職即將屆滿兩周年之際，近期來兩岸關係似乎日益緊繃。軍事上，北京罕見大幅報導對台軍演及軍機繞島巡航的力度；外交上更與我在加勒比海最大邦交國、簽有FTA的邦交國多明尼加建交，並迫使我駐約旦代表處更名。

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳，在該校國際評論指出，北京採取強硬作為，固然與北京認為賴清德院長與喜樂島等台獨言論有關，但更與近期來面對美、中經貿摩擦與戰略競爭加劇；美、台關係卻呈現日益強化的趨勢有關。

評論認為，面對內、外雙重的挑戰也促使北京在對台政策上加大對官（台灣政府）硬、民（台灣民眾）軟的策略。

長期以來北京都將所謂的「台灣問題」，視為與美國最為敏感與最為核心的議題。當前美、中關係可說是影響兩岸關係最具關鍵性的外在因素。

回顧2017年的美、中關係，主要是在美國川普總統在元月上台後，與中共領導人習近平在10月下旬的中共「十九大」權力定於一尊後，美、中新型大國關係的相互磨合。

特別是2017年4月6日到7日習近平訪美，川、習雙方首度在佛羅里達海湖莊園進行會談；7月8日川、習於G20期間再度於德國漢堡會晤；在中共「十九大」後的11月8日，川普總統訪問北京與習近平進行第三度會晤。

2017年中、美領導人不僅舉行三次正式會談，川、習兩位領導人密集進行通電，美、中雙方也建立了四個官方高級別的對話與二軌互動機制，來處理雙方複雜的議題。美、中關係在共同面臨北韓核武危機的議題上，雙方大致維持友好的互動關係。

值得關注的是，自2017年川普總統訪問北京後，美、中雙方關係也逐漸出現矛盾。雖然在2016年12月川普尚未就任之前就公開表示，選定布蘭斯塔德〈Terry Branstad〉為美國駐中國大使，主因之一他是習近平的「老朋友」。

2017年美國總統川普訪問北京之前，在日本更盛讚中國大陸領導人習近平是非常棒的朋友。他表示，兩人的思維雖然不同，但在貿易方面卻非常相似。

但在北韓核武議題逐步緩和、美國提出「印太戰略」、加上美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）去職，由中央情報局（CIA）局長龐畢歐（Mike Pompeo）接任，美國國家安全顧問麥克馬斯特（H.R. McMaster）去職，改由前美國駐聯合國大使波頓（John Bolton）接替，加上白宮國家經濟委員會主任科恩（Gary Cohn）的去職，2017年美國發表「國家安全戰略報告」，把大陸定位為改變現狀的強權，美中關係就是地緣戰略的競爭關係。

2018年1月美國「國防戰略報告（NDS）」出爐，也將大陸界定為戰略競爭者。美國總統川普更於3月22 日，針對大陸經濟侵略（Economic Aggression）簽署總統備忘錄，4月初美國再度公布301條款調查，向大陸總值預估500億美元的進口產品開徵25%關稅，及限制大陸投資，美國此舉也立即引發北京的反擊與報復。

一個既有的強權，面對一個可能抗衡或是取而代之的崛起強權，都會採取必要防制的作為。實際上，美國當年面對蘇聯的威脅，也是透過包括聯合沙烏地阿拉伯石油大降價的石油能源的經濟戰，不但促使當年蘇聯的崩潰與政治的解體，使得俄羅斯再也無法對美國形成威脅。

1980年代當日本的GDP達美國GDP三分之二，日本第一口號震撼美國，也促使美國在1980年代針對日本的經濟崛起，先後動用15次301條款的調查，不僅日本第一淪為歷史名詞，也造成日本經濟30年的沉淪。

雖然今日的大陸與1980年代的日本的政、軍、經、社與產業結構大不相同，但未來美國如果持續動用301，乃至未來美、中雙方在經貿議題上日益惡化與美國與台灣關係強化（例如5月在高雄舉行的美、台國防工業會議，6月AIT掛牌美國派出何種層級的官員），也使得在未來美、中大互動中，兩岸關係議題可能將日益凸顯，中共在對台政策上日益採取報復性的作為。

評估中共對台政策，或是兩岸關係的和緩與嚴峻，事實上，有相當一部分也取決於美、中新型關係的競合。在北京對台政策仍然保持高壓狀態下，美、中雙方在安全戰略與貿易上的紛歧，加上美台關係的強化，也促使得兩岸關係面臨到若干變數考驗。

雖然面對美、中關係的可能挑戰，北京不僅在高層人事布局上，強化了王岐山、劉鶴、楊潔箎、王毅等經貿與外交戰略等四大金剛。

連涉台人事的安排上，從汪洋、王毅、劉結一、戴秉國等也體現了史上對美國最瞭解的涉台團隊。

未來美、中競合下，美國打台灣牌共同抗中，也將促成為中共對台政策加大對台施壓。面對美、中經貿與戰略的摩擦加劇，與美、台關係的強化，中共可能升級加大對台強硬作為，藉以對大陸內部交代，對外宣示與對台施壓。

因此面對美、中關係與美、台關係的共伴效應與激盪，在兩岸關係上我方更需有高度智慧與審慎因應。

淡江大學國際研究學院截圖
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淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳。圖／淡江大學國際研究學院
淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳。圖／淡江大學國際研究學院
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