敦克爾克啟示 蔡英文：情勢再困難 都沒失敗主義空間

2018-05-09 00:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



蔡總統就任將滿2年。她接受台視專訪時，談到近來閱讀「敦克爾克奇蹟」一書的啟示。她表示，當年「敦克爾克大行動」，把30幾萬人都撤回來，就是領導人的意志力與全民動員能量的極致表現。

蔡總統強調，「再困難的情勢底下，都沒有失敗主義的生存的空間」，我們還是要盡所有的力量，去面對我們的挑戰，但國家的生存，不會只靠領導人，還要靠全民的意志一起投入。

1940年5月26日到6月4日的敦克爾克戰役，又稱敦克爾克大撤退，是第二次世界大戰時在歐洲大陸執行的一次戰略性撤退。30幾萬英法聯軍被逼到法國北部的敦克爾克，眼看就要被殲滅，當時英國首相邱吉爾決定徵用英國的民間小船，花了9天左右時間，將30多萬大軍全部接回。德國雖獲得壓倒性勝利，但盟軍士兵成功撤退到英國本土，挽救了大量人力，並成為4年後反攻的根本。

蔡總統說，「你可以想當時的情景」，當每一個國家面臨這麼大挑戰的時候，國家的政治領導人，要採取什麼態度？

她認為，再困難的情勢底下，都沒有失敗主義生存的空間，「我們還是要盡所有的國家的力量，去面對我們的挑戰」，「但是領導人的意志就很重要」。

「剛開始，能夠撤回幾萬人，他們就覺得算是可以交代，但是後來，是把30幾萬人都撤回來，所以這個就是一個領導人的意志力，跟全民動員的能量，一個極致的表現。」蔡英文認為，同樣的道理，「我們雖然不是在那種情境底下，但是我們國家的處境，也不是面對平坦的大道，我們的處境也是艱難的，在這種情況下，不但是領導人的意志力，跟全民的意志力，其實是非常重要。」

她表示，任何國家的生存，不會只靠領導人，是靠全民的意志大家一起投入，才有國家生存的道理。

「我想，領導人的出現跟他的成就，其實跟他當時所處的情境是有關係的，所以，比如說『敦克爾克奇蹟』裡面的邱吉爾，他就是在那個情境下產生的一個領導人，而且是一個成功的領導人。」蔡英文認為，「與其說是領導人選擇時刻，倒不如說時刻選擇領導人。」