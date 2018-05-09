親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
能源問題面面觀
WHA確定未獲邀
九合一選戰焦點
軍改案立院闖關
前瞻釋憲遭駁回
政治
軍事
綜合

敦克爾克啟示 蔡英文：情勢再困難 都沒失敗主義空間

2018-05-09 00:51聯合報 記者林河名╱即時報導

蔡總統就任將滿2年。她接受台視專訪時，談到近來閱讀「敦克爾克奇蹟」一書的啟示。她表示，當年「敦克爾克大行動」，把30幾萬人都撤回來，就是領導人的意志力與全民動員能量的極致表現。

蔡總統強調，「再困難的情勢底下，都沒有失敗主義的生存的空間」，我們還是要盡所有的力量，去面對我們的挑戰，但國家的生存，不會只靠領導人，還要靠全民的意志一起投入。

1940年5月26日到6月4日的敦克爾克戰役，又稱敦克爾克大撤退，是第二次世界大戰時在歐洲大陸執行的一次戰略性撤退。30幾萬英法聯軍被逼到法國北部的敦克爾克，眼看就要被殲滅，當時英國首相邱吉爾決定徵用英國的民間小船，花了9天左右時間，將30多萬大軍全部接回。德國雖獲得壓倒性勝利，但盟軍士兵成功撤退到英國本土，挽救了大量人力，並成為4年後反攻的根本。

蔡總統說，「你可以想當時的情景」，當每一個國家面臨這麼大挑戰的時候，國家的政治領導人，要採取什麼態度？

她認為，再困難的情勢底下，都沒有失敗主義生存的空間，「我們還是要盡所有的國家的力量，去面對我們的挑戰」，「但是領導人的意志就很重要」。

「剛開始，能夠撤回幾萬人，他們就覺得算是可以交代，但是後來，是把30幾萬人都撤回來，所以這個就是一個領導人的意志力，跟全民動員的能量，一個極致的表現。」蔡英文認為，同樣的道理，「我們雖然不是在那種情境底下，但是我們國家的處境，也不是面對平坦的大道，我們的處境也是艱難的，在這種情況下，不但是領導人的意志力，跟全民的意志力，其實是非常重要。」

她表示，任何國家的生存，不會只靠領導人，是靠全民的意志大家一起投入，才有國家生存的道理。

「我想，領導人的出現跟他的成就，其實跟他當時所處的情境是有關係的，所以，比如說『敦克爾克奇蹟』裡面的邱吉爾，他就是在那個情境下產生的一個領導人，而且是一個成功的領導人。」蔡英文認為，「與其說是領導人選擇時刻，倒不如說時刻選擇領導人。」

蔡英文並提到德國總理梅克爾也帶領德國的改變，「人民其實是滿有智慧的，知道在什麼時候，要選什麼樣的領導人」，「領導人在被賦予這個責任的時候，就必須承擔，再困難都必須承擔，他也不能放棄，因為這是人民的託付」。因此，她認為抗壓、堅忍及堅韌的意志，是處於困難情境中的領導人須有的特質。

蔡英文總統接受台視新聞台專訪。圖／翻攝台視新聞台
蔡英文總統接受台視新聞台專訪。圖／翻攝台視新聞台
分享

蔡英文德國英國
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

Gogoro電池可供家用五六天？蔡總統認錯了！

2018-05-08 22:45

白宮仗義執言？ 蔡：美國也為了自己本身利益

2018-05-08 21:31

美中競合 學者：美打台灣牌抗中 促中對台施壓

2018-05-09 01:01

美台到兩岸 蔡英文：從沒排除中國大陸市場與合作

2018-05-08 21:57

小英受訪談供電 宅神：總統數學不好是全國悲哀

2018-05-08 21:19

有機農業法通過 游錫堃發文感謝朝野幫忙

2018-05-08 19:10

外交部宣布 調降法國尼斯至坎城旅遊警示燈

2018-05-08 19:04

立院三讀 農藥新成分登記後保護期10年

2018-05-08 18:53

立院三讀「下水道法」未依規定排放罰10萬

2018-05-08 18:35

救國團抗議產權充公 砲轟陳金德違法亂紀粗暴蠻橫

2018-05-08 18:07

影／《龍介台語小教室》仙拚仙 害死猴齊天

2018-05-08 17:59

影／邦交國剩19國 外交部：目前無建交口袋名單

2018-05-08 17:56

蔡英文2電池可供家庭用電5天 彭盛韶：需40顆以上

2018-05-08 17:39

對岸施壓美航更名被拒 陳水扁：台灣政府做了什麼？

2018-05-08 17:28

響應美國印太戰略 外交部成立「印太科」

2018-05-08 17:10

【重磅快評】吳音寧拿公款買菜 看柯P如何繼續圍事？

2018-05-08 16:53

開放核食？ 吳釗燮：若檢視體制獲國人信心就有可能

2018-05-08 16:51

批總統府用肛門思考引熱議 詩人渡也：這是詩的比喻

2018-05-08 16:44

吳釗燮：沒有建交口袋名單 未準備建立新的邦交

2018-05-08 16:42

有機農業促進法三讀通過 冒稱有機最高罰60萬元

2018-05-08 16:40

陳建仁：台日一起「新南向」 創造三贏政策

2018-05-08 16:22

小英說2電池一家用5天 翟本喬：下次總統選懂數學的

2018-05-08 16:22

立院三讀：駕車拒檢逃逸重罰 最高三萬元

2018-05-08 15:16

吳音寧又惹議 農業界：根本沒搞清楚狀況

2018-05-08 15:01

影／吳音寧爭議不斷 柯文哲:市府近期調查

2018-05-08 15:01

法院查封國民黨屏東縣黨部大樓 黨工抗議

2018-05-08 14:42

人事全過關 政院：促轉會月底可運轉

2018-05-08 14:01

最新財產申報 何啟功逾百筆土地多為繼承

2018-05-08 13:03

與朱立倫密會談選總統？ 郝龍斌兩句話回應

2018-05-08 12:54

監院強調：未來將更主動揭露資訊

2018-05-08 12:49

桃園航空城7年虧2.9億還要加薪 議員：社會觀感差

2018-05-08 12:45

蔡英文：台中的智慧機械最成功 去年產值已突破兆元

2018-05-08 12:42

【即時短評】司法棄守正義最後防線 我手中還有選票

2018-05-08 12:32

日本冰壺美少女訪代表處 出借奧運銅牌讓謝長廷圓夢

2018-05-08 12:16

機器手臂不聽話？蔡英文4度觸控沒反應

2018-05-08 12:15

抗議促轉未納原住民 親民黨拒行使促轉委員同意權

2018-05-08 11:57

影／八百壯士9日擬激烈抗爭 警籲理性：將強勢執法

2018-05-08 11:52

國民黨指中選會違法擴權 用行政程序干擾反核食公投

2018-05-08 11:27

吳音寧自提加薪又挨罵 她的年薪不只250萬元！

2018-05-08 11:17
看更多

熱門文章

小英說2電池一家用5天 翟本喬：下次總統選懂數學的

2018-05-08 16:22

吳音寧自提加薪又挨罵 她的年薪不只250萬元！

2018-05-08 11:17

吳音寧送「殘貨」回鄉 朱學恒：有背景、錯的都對

2018-05-08 09:25

國軍女力再展現 陸官胡家琪錄取美國西點軍校

2018-05-08 02:23

丁守中拜會吳敦義 國民黨：民進黨徵召賴清德機會大

2018-05-08 13:17

孫大千：不管怎麼棄保 柯文哲都不可能被棄

2018-05-08 09:22

Gogoro電池可供家用五六天？蔡總統認錯了！

2018-05-08 22:45

吳音寧又惹議 農業界：根本沒搞清楚狀況

2018-05-08 15:01

吳思瑤指自己做文化苦工 孫大千：占便宜說成做功德

2018-05-08 08:46

吳茂昆專利疑雲 東華現任校長：我也很想知道真相！

2018-05-08 10:37

【重磅快評】吳音寧拿公款買菜 看柯P如何繼續圍事？

2018-05-08 16:53

蔡英文2電池可供家庭用電5天 彭盛韶：需40顆以上

2018-05-08 17:39

陳監委好忙！諷扁劇一堆人中槍 王建煊還排不上？

2018-05-08 08:00

小英受訪談供電 宅神：總統數學不好是全國悲哀

2018-05-08 21:19

前瞻釋憲遭駁回 大法官打臉大法官

2018-05-08 12:10

算帳時間又到了 哪些縣市榮登「省錢」前段班？

2018-05-08 09:00

林口電廠聲稱最先進？新北環保局：汞排放超美標2倍

2018-05-08 12:51

國民黨如何找回正面價值？游梓翔：藏在3政治人物名字

2018-05-08 13:59

台灣未收到WHA邀請函 徐國勇：中國應負最大責任

2018-05-08 10:56

蘇貞昌向侯友宜喊話：馬教授教了他什麼應出來講清楚

2018-05-08 12:37

台灣人沒狼性？李茂生：台大法學院狼性學生很多

2018-05-08 15:51

年輕人挺柯 戴季全：因為民進黨做得不夠好

2018-05-08 09:40

酸蘇貞昌打臉自己 葉元之：忘記自己追加過核四預算？

2018-05-08 15:15

WHA確定未獲邀 懶人包告訴你台灣處境

2018-05-08 12:04

蘇貞昌：候友宜該思考擁核卻無法處理核廢的問題

2018-05-08 12:05

同心演習教召 國防部將簡訊通知後備軍人準時入列

2018-05-08 10:41

影／議員初選太激烈！沒大咖站台 王致雅街頭熱舞搏版面

2018-05-08 13:22

對岸施壓美航更名被拒 陳水扁：台灣政府做了什麼？

2018-05-08 17:28

陳情總統救藻礁 總統府回文被轟是詐騙集團

2018-05-08 17:45

「蔣萬安的第一次」 來彰化獻給王惠美

2018-05-08 12:04

深澳電廠疑慮 一張表看台電如何回應

2018-05-08 00:17

民視版權談判風暴越演越烈 9日進NCC協商

2018-05-08 22:20

桃園航空城7年虧2.9億還要加薪 議員：社會觀感差

2018-05-08 12:45

遭TBC停播 民視：不可能無限期免費授權

2018-05-08 20:31

【重磅快評】中日解凍下的台日困境

2018-05-08 10:11

陪鍾沛君市場拜票 金溥聰首發選在馬英九家附近

2018-05-08 10:55

萬安41號演習 將首度實施應變指揮中心轉移演練

2018-05-08 10:28

蘇祈麟闖世儀賽滿滿正能量 海軍臉書封面換成他

2018-05-08 10:07

與朱立倫密會談選總統？ 郝龍斌兩句話回應

2018-05-08 12:54

吳秉叡批國民黨：蓋核一、二、四在新北 把市民當什麼

2018-05-08 16:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top