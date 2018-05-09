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外交部：福島核災區食品 開放是有可能的

2018-05-09 00:37聯合報 記者黃國樑、鄭媁／台北報導

圖為日本超市的福島農產品。 圖／聯合報系資料照片
圖為日本超市的福島農產品。 圖／聯合報系資料照片
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大陸總理李克強訪日，盛傳可能同意中國大陸解禁福島地區食品；由於目前全世界僅大陸與台灣全面禁止福島核災地區食品，外交部長吳釗燮昨天表示，若政府管制制度能獲得國人信心，日本福島核災地區食品開放就是可能的方向。

日本首相安倍晉三今天將在東京與李克強會談，據悉會就中國是否鬆綁福島核災地區食品進口進行研議。吳釗燮昨在與媒體茶敘時表示，政府對於食品解禁政策的立場具備持續性，包括兩個重要原則，一是要確保國人健康，必須建立其他國家食品輸入時的檢視、管制體制，若這套檢視體制能獲得國人信心的話，「開放就是有可能的」；二則為檢視台灣法規有無符合國際規範，在科學原則之下檢視日本食品解禁問題。

對於中日關係可能因安倍與李克強會晤而改善，是否危及台日關係，吳釗燮強調，根據日本朋友的訊息，日中關係改善「絕對不會影響日本和台灣關係」，所有日本和台灣關係的成果「都會持續下來」。他並否認外交部前部長李大維稱外交部有不只一個建交口袋名單的說法，表示政府目前沒有準備建立新的邦交關係。

此外，國民黨副主席郝龍斌領銜推出的「反日本核食進口」公投案，日前遭中選會認定提案不明，要求就公投必要性做補充。郝龍斌昨天舉行記者會批評，中選會是協助提案人補正提案內容，無權決定是否可以進行公投，已明顯違法擴權。

中選會函文指出，日本曾因南韓禁止福島核災區食品進口，以違反ＷＴＯ食品衛生檢驗與動植物檢疫措施協定，向ＷＴＯ提出貿易爭訟，要求守護食安公投聯盟解釋，若反核食公投案通過，是否有違反相關國際協定之虞與權責機關應如何做必要之處置。

郝龍斌強調，日韓貿易爭訟結果，根本無法約束我國是否可以進口日本核災地區食品，中選會據此來函質疑，「這是刁難，限縮直接民權否定日本核災食品進口」；中選會的行為不僅違反行政中立原則，更像是一個稱職的反對方，在對反核食公投提出挑戰與攻擊。

他並反問，若中選會關心未來行政措施無法執行，為何前國手紀政提出「以台灣名義參與國際賽會」可以通過？以國際現實來看，若通過這項公投案，真正執行下去，就是要中華民國退出奧會跟所有國際賽事。

福島核災公投中選會
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