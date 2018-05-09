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蔡總統：未排除大陸市場 互利就合作

2018-05-09 00:33聯合報 記者林河名／台北報導

蔡英文總統接受台視新聞台專訪。 圖／翻攝台視新聞台
蔡英文總統接受台視新聞台專訪。 圖／翻攝台視新聞台
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蔡英文總統昨天表示，從她就任以來，跟美方的溝通一直都非常暢順，即使是困難的議題，也都逐漸找到管道，做有效溝通。她形容美國跟台灣的關係，「現在看起來，是一個好的關係」，但也強調，對其他的國家，「我們都採取一樣的態度，只要是我們能夠相互有利，我們就合作」。

蔡總統接受台視新聞台專訪提到，「我們從來也沒有排除中國大陸的市場，還有跟中國大陸能夠在相互有利的基礎上去合作，或形塑合作的機會，這個都是我們採取的一個很開放的態度。」

至於中國大陸日前要求美國航空公司不得將台灣標註為國家，遭白宮重批，並呼籲停止威脅美國航空業，蔡總統在專訪中表示，白宮發表的這個聲明，其實是從美國自己的角度來看，「對台灣來講，某種程度是仗義執言」，但是真正來看這個聲明，「是為了他們自己本身的利益，也就是說，他們的商業機構，不能被一個外國的政府以政治的壓力來干預」。

談到台美關係，蔡總統表示，「另一方面，美國的國會及行政部門，對台灣都非常支持，這也讓美國跟台灣的關係，現在看起來，是一個好的關係。」她表示，當然後續能夠怎樣強化雙方的實質關係，「這是我們大家都要做的功課」。

蔡總統還表示，對於美國在台協會（ＡＩＴ）新大樓的啟用，或是訪台官員的層級，或者是「台灣旅行法」裡面雙方交流層次的問題，「它們是有意義的」。但她認為，更重要的，就是在實質面怎麼去強化台灣跟美國之間能夠互相有利的這種關係發展，「所以我覺得，不論是在經濟、在安全、在很多的事物上，我們都可以去找出對雙方有利的合作基礎」。

話峰一轉，蔡總統說，或許大家會覺得，「好像我們都只處理美國的事情」，「其實不然，我們對其他的國家，我們都採取一樣的態度，只要是我們能夠相互有利，我們就合作」。

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