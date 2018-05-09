親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賄選標準將調整
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
軍改案立院闖關
前瞻釋憲遭駁回
WHA確定未獲邀
政治
軍事
綜合

蔡總統：台美關係現在是一個好的關係

2018-05-09 02:30中央社 台北8日電

總統蔡英文今天接受電視台專訪時說，她上任後台美的溝通一直非常順暢，美國的國會和行政部門，對台灣都非常的支持，讓美台關係現在看起來「是一個好的關係」。

蔡總統也說，或許外界覺得「我們只處理美國的事情」，其實對其他國家也採取一樣的態度，也從來沒有排除中國大陸的市場，跟中國大陸在相互有利的基礎上形塑合作機會，「我們都採取很開放的態度。」

總統接受台視專訪內容今晚播出。主持人談到，「台灣旅行法」通過後，大家都很期待美國會派什麼樣的官員來台灣參加美國在台協會（AIT）新大樓的啟用儀式，也希望我方能有更高層級的官員訪問美國；台美互動看來真的是蠻好的。

總統表示，確實從她就任以來，跟美方的溝通一直非常順暢，困難的議題也慢慢找到管道做有效溝通，這確實對雙方關係幫助很大。另方面，美國的國會和行政部門對台灣都非常的支持，讓美台關係現在看來是一個好的關係；「後續如何強化雙方的實質關係，這是我們大家的功課」。

總統說，AIT新大樓的啟用，或者是訪台官員的層級，或是旅行法裡雙方交流的層次等問題，都是有意義的，不過更重要的是如何強化實質關係，不論是在經濟、安全等事物上，都可以去找出對雙方有利的合作基礎，不只是美國，對其他國家也都採取一樣的態度，只要能相互有利就合作，只要發生衝突或變成競爭態勢，也會跟他們好好坐下來溝通，尋找雙方可以相互包容的情境。

總統指出，不僅對美國、日本或歐盟，甚至對中國大陸、東南亞國家，都是一樣的態度，從來也沒有排除中國大陸的市場，跟中國大陸在相互有利的基礎上形塑合作的機會，「我們都採取一個很開放的態度。」

台灣旅行法美國在台協會蔡英文
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

美中競合 學者：美打台灣牌抗中 促中對台施壓

2018-05-09 01:01

敦克爾克啟示 蔡英文：情勢再困難 都沒失敗主義空間

2018-05-09 00:51

蔡總統：未排除大陸市場 互利就合作

2018-05-09 00:33

國親立委拒絕投票 促轉會人事仍過關

2018-05-09 00:22

Gogoro電池可供家用五六天？蔡總統認錯了！

2018-05-08 22:45

美台到兩岸 蔡英文：從沒排除中國大陸市場與合作

2018-05-08 21:57

白宮仗義執言？ 蔡：美國也為了自己本身利益

2018-05-08 21:31

小英受訪談供電 宅神：總統數學不好是全國悲哀

2018-05-08 21:19

有機農業法通過 游錫堃發文感謝朝野幫忙

2018-05-08 19:10

外交部宣布 調降法國尼斯至坎城旅遊警示燈

2018-05-08 19:04

立院三讀 農藥新成分登記後保護期10年

2018-05-08 18:53

立院三讀「下水道法」未依規定排放罰10萬

2018-05-08 18:35

救國團抗議產權充公 砲轟陳金德違法亂紀粗暴蠻橫

2018-05-08 18:07

影／《龍介台語小教室》仙拚仙 害死猴齊天

2018-05-08 17:59

影／邦交國剩19國 外交部：目前無建交口袋名單

2018-05-08 17:56

蔡英文2電池可供家庭用電5天 彭盛韶：需40顆以上

2018-05-08 17:39

對岸施壓美航更名被拒 陳水扁：台灣政府做了什麼？

2018-05-08 17:28

響應美國印太戰略 外交部成立「印太科」

2018-05-08 17:10

【重磅快評】吳音寧拿公款買菜 看柯P如何繼續圍事？

2018-05-08 16:53

開放核食？ 吳釗燮：若檢視體制獲國人信心就有可能

2018-05-08 16:51

批總統府用肛門思考引熱議 詩人渡也：這是詩的比喻

2018-05-08 16:44

吳釗燮：沒有建交口袋名單 未準備建立新的邦交

2018-05-08 16:42

有機農業促進法三讀通過 冒稱有機最高罰60萬元

2018-05-08 16:40

陳建仁：台日一起「新南向」 創造三贏政策

2018-05-08 16:22

小英說2電池一家用5天 翟本喬：下次總統選懂數學的

2018-05-08 16:22

立院三讀：駕車拒檢逃逸重罰 最高三萬元

2018-05-08 15:16

吳音寧又惹議 農業界：根本沒搞清楚狀況

2018-05-08 15:01

影／吳音寧爭議不斷 柯文哲:市府近期調查

2018-05-08 15:01

法院查封國民黨屏東縣黨部大樓 黨工抗議

2018-05-08 14:42

人事全過關 政院：促轉會月底可運轉

2018-05-08 14:01

最新財產申報 何啟功逾百筆土地多為繼承

2018-05-08 13:03

與朱立倫密會談選總統？ 郝龍斌兩句話回應

2018-05-08 12:54

監院強調：未來將更主動揭露資訊

2018-05-08 12:49

桃園航空城7年虧2.9億還要加薪 議員：社會觀感差

2018-05-08 12:45

蔡英文：台中的智慧機械最成功 去年產值已突破兆元

2018-05-08 12:42

【即時短評】司法棄守正義最後防線 我手中還有選票

2018-05-08 12:32

日本冰壺美少女訪代表處 出借奧運銅牌讓謝長廷圓夢

2018-05-08 12:16

機器手臂不聽話？蔡英文4度觸控沒反應

2018-05-08 12:15

抗議促轉未納原住民 親民黨拒行使促轉委員同意權

2018-05-08 11:57
看更多

熱門文章

小英說2電池一家用5天 翟本喬：下次總統選懂數學的

2018-05-08 16:22

吳音寧自提加薪又挨罵 她的年薪不只250萬元！

2018-05-08 11:17

吳音寧送「殘貨」回鄉 朱學恒：有背景、錯的都對

2018-05-08 09:25

丁守中拜會吳敦義 國民黨：民進黨徵召賴清德機會大

2018-05-08 13:17

Gogoro電池可供家用五六天？蔡總統認錯了！

2018-05-08 22:45

孫大千：不管怎麼棄保 柯文哲都不可能被棄

2018-05-08 09:22

吳音寧又惹議 農業界：根本沒搞清楚狀況

2018-05-08 15:01

吳思瑤指自己做文化苦工 孫大千：占便宜說成做功德

2018-05-08 08:46

吳茂昆專利疑雲 東華現任校長：我也很想知道真相！

2018-05-08 10:37

【重磅快評】吳音寧拿公款買菜 看柯P如何繼續圍事？

2018-05-08 16:53

棄保效應？孫大千：柯文哲絕不會被「棄」

2018-05-08 09:40

蔡英文2電池可供家庭用電5天 彭盛韶：需40顆以上

2018-05-08 17:39

陳監委好忙！諷扁劇一堆人中槍 王建煊還排不上？

2018-05-08 08:00

小英受訪談供電 宅神：總統數學不好是全國悲哀

2018-05-08 21:19

前瞻釋憲遭駁回 大法官打臉大法官

2018-05-08 12:10

算帳時間又到了 哪些縣市榮登「省錢」前段班？

2018-05-08 09:00

林口電廠聲稱最先進？新北環保局：汞排放超美標2倍

2018-05-08 12:51

國民黨如何找回正面價值？游梓翔：藏在3政治人物名字

2018-05-08 13:59

台灣未收到WHA邀請函 徐國勇：中國應負最大責任

2018-05-08 10:56

蘇貞昌向侯友宜喊話：馬教授教了他什麼應出來講清楚

2018-05-08 12:37

台灣人沒狼性？李茂生：台大法學院狼性學生很多

2018-05-08 15:51

年輕人挺柯 戴季全：因為民進黨做得不夠好

2018-05-08 09:40

酸蘇貞昌打臉自己 葉元之：忘記自己追加過核四預算？

2018-05-08 15:15

WHA確定未獲邀 懶人包告訴你台灣處境

2018-05-08 12:04

蘇貞昌：候友宜該思考擁核卻無法處理核廢的問題

2018-05-08 12:05

同心演習教召 國防部將簡訊通知後備軍人準時入列

2018-05-08 10:41

對岸施壓美航更名被拒 陳水扁：台灣政府做了什麼？

2018-05-08 17:28

影／議員初選太激烈！沒大咖站台 王致雅街頭熱舞搏版面

2018-05-08 13:22

陳情總統救藻礁 總統府回文被轟是詐騙集團

2018-05-08 17:45

民視版權談判風暴越演越烈 9日進NCC協商

2018-05-08 22:20

「蔣萬安的第一次」 來彰化獻給王惠美

2018-05-08 12:04

桃園航空城7年虧2.9億還要加薪 議員：社會觀感差

2018-05-08 12:45

遭TBC停播 民視：不可能無限期免費授權

2018-05-08 20:31

【重磅快評】中日解凍下的台日困境

2018-05-08 10:11

陪鍾沛君市場拜票 金溥聰首發選在馬英九家附近

2018-05-08 10:55

萬安41號演習 將首度實施應變指揮中心轉移演練

2018-05-08 10:28

蘇祈麟闖世儀賽滿滿正能量 海軍臉書封面換成他

2018-05-08 10:07

與朱立倫密會談選總統？ 郝龍斌兩句話回應

2018-05-08 12:54

吳秉叡批國民黨：蓋核一、二、四在新北 把市民當什麼

2018-05-08 16:49

納核廢料最終處置場？侯友宜：台電把新北當啥毀！

2018-05-08 09:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top