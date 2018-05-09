蔡總統：台美關係現在是一個好的關係

2018-05-09 02:30 中央社 台北8日電



總統蔡英文今天接受電視台專訪時說，她上任後台美的溝通一直非常順暢，美國的國會和行政部門，對台灣都非常的支持，讓美台關係現在看起來「是一個好的關係」。

蔡總統也說，或許外界覺得「我們只處理美國的事情」，其實對其他國家也採取一樣的態度，也從來沒有排除中國大陸的市場，跟中國大陸在相互有利的基礎上形塑合作機會，「我們都採取很開放的態度。」

總統接受台視專訪內容今晚播出。主持人談到，「台灣旅行法」通過後，大家都很期待美國會派什麼樣的官員來台灣參加美國在台協會（AIT）新大樓的啟用儀式，也希望我方能有更高層級的官員訪問美國；台美互動看來真的是蠻好的。

總統表示，確實從她就任以來，跟美方的溝通一直非常順暢，困難的議題也慢慢找到管道做有效溝通，這確實對雙方關係幫助很大。另方面，美國的國會和行政部門對台灣都非常的支持，讓美台關係現在看來是一個好的關係；「後續如何強化雙方的實質關係，這是我們大家的功課」。

總統說，AIT新大樓的啟用，或者是訪台官員的層級，或是旅行法裡雙方交流的層次等問題，都是有意義的，不過更重要的是如何強化實質關係，不論是在經濟、安全等事物上，都可以去找出對雙方有利的合作基礎，不只是美國，對其他國家也都採取一樣的態度，只要能相互有利就合作，只要發生衝突或變成競爭態勢，也會跟他們好好坐下來溝通，尋找雙方可以相互包容的情境。

總統指出，不僅對美國、日本或歐盟，甚至對中國大陸、東南亞國家，都是一樣的態度，從來也沒有排除中國大陸的市場，跟中國大陸在相互有利的基礎上形塑合作的機會，「我們都採取一個很開放的態度。」