Gogoro電池可供家用五六天？蔡總統認錯了！

2018-05-08 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



蔡英文總統接受台視新聞台專訪。圖／翻攝台視新聞台 分享 facebook 蔡英文總統接受媒體專訪，談到2025非核家園，舉例Gogoro兩個大電池，可維持一個家庭至少5到6天用電量，引發熱烈討論，還被猛酸：「下次總統請選一個懂數學/科學/工程/邏輯的好嗎？」蔡英文今晚在臉書貼文認錯，表示「口誤不會硬拗」。

對於蔡英文的算法，「翟神」和沛科技公司創辦人翟本喬在臉書表示，覺得怪怪的，所以算一下，Gogoro 兩個電池可以維持 0.185天，「所以這代表蔡英文數學太爛？蔡英文在騙我們？還是幕僚騙了蔡英文？拜託大家，下次總統請選一個懂數學/科學/工程/邏輯的好嗎？」

蔡英文今晚在臉書回應：「昨天在電視專訪中的發言，有朋友在網路上指出我數學的錯誤。還原當天我的講法，我是希望強調電動車電池在智慧用電和儲電上的效果跟重要性。而這樣的技術依然在發展，未來如果能夠搭配完善系統，管理更多的儲電設備，就有可能支應更大量的用電。」

她表示，Gogoro的電池真的令人印象深刻，「依照經濟部的換算，目前兩顆電池約可以支應 2.6~2.7度電力，約為一般四口家庭日常時持續使用約五到六小時。不過，確實還無法讓一家四口維持5天。」

「這是我說太快造成的口誤。」蔡英文說，造成外界誤解，特別是研發團隊的困擾，「這不是我的原意，我感到抱歉，也謝謝指出錯誤的朋友。」