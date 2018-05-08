美中貿易大戰 總統：可能改變國際貿易法則

2018-05-08 22:34 中央社 台北8日電



總統蔡英文今天說，美中貿易大戰可能改變國際貿易法則；也就是二戰後慢慢累積起來的世界貿易體系，會出現以前沒有的情況，台灣必須預見可能發生的情形，做貿易布局與策略。

蔡總統接受台視新聞專訪，今天晚間播出部分內容。主持人問到，美中貿易大戰開打，政府除了已經提出加大台灣研發生產比重、提高創新能量、多元布局、加速內需投資等4項因應策略外，是否有其他措施？

蔡總統表示，現在或許大家會聚焦在貿易戰最後如何結束，但不要忘了它有可能會改變國際貿易生態，甚至國際貿易法則。換句話說，從二次大戰結束以後慢慢累積起來的世界貿易體系，也就是自由貿易，會開始出現一些以前沒有見到的情況。

蔡總統強調，美中貿易戰中，越來越多的重點放在公平性的問題，高科技的競爭還涉及國家安全的問題，也就是在傳統的自由貿易氛圍裡突然出現了跟國家安全、跟國家基本利益相關的東西；或許這次美中衝突有一時的解決方案，但長遠來看這些問題是存在的。

總統認為，台灣要開始因應這個變局，這是公平性的問題、無形財產的問題（比如智慧財產權的問題）、雙邊貿易平衡的問題、國家安全的問題，這些都是一連串在貿易體系裡，要特別著墨去處理的問題，要預先準備。

總統指出，台灣將來的全球布局變得非常重要，要把現在看到的情況納進去。

蔡總統說，以前的布局都是以自由貿易為基礎，將來必須把加大台灣研發生產比重、高創新能量、多元布局、加速內需投資等4項放進去，在全球布局上，要開始做下一個階段的思考。

總統也認為，美國和中國大陸針鋒相對，但其實美國跟其他國家，也多多少少有這種情況，例如日本、歐洲；長期以來，美國市場的開放支撐了很多國家近半個世紀的經濟成長，但美國突然發現市場不能夠再無限制的開放，美國有這些考慮，所以世界貿易的整體情勢會開始有一些改變。

因此，蔡總統說，台灣必須開始去預見可能發生的情況，做貿易布局與策略，這是一個一定要做的功課。

蔡總統談及，台灣面對現在美中之間的問題，或許在某一種程度上也會被影響，所以政府提出加大台灣研發生產比重等4項因應策略，但是短期的衝擊勢在難免，要維持短期的穩定，是政府最大挑戰。

蔡總統說，只要政策夠靈活，廠商的靈活度是夠的，他們的布局也多元性，所以短期內，還可以把這些變數做有效掌控。