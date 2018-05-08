原能會核廢草案預告喊卡 費鴻泰：行政院心虛

2018-05-08 22:27 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



原能會月初上網預告「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」修正草案後，遭外界質疑是「為新北市量身訂作」，引發爭議，原能會今下午突然從官網中撤除預告。國民黨立委費鴻泰怒批，一個預計公告60天的草案，為何突然撤案，行政院心虛嗎？以為偷偷拉掉網頁，就能瞎掰什麼回應民意？請問這是法令預告？還是「回應」網友連署？哪來的民意希望核廢料放自己家門口？

原能會5月1日上網預告「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」修正草案，將直轄市納入核廢料候選場址，核電廠有2座廠址位於新北市，引發質疑新法是為新北市量身訂做。

費鴻泰指出，整個條例草案荒腔走板的規劃和提出，完全罔顧安全的強化評估，只在政治的算計，真的可惡！若用100億元就能解決核廢料處置問題，相信台電早就會拿出來了，問題是在安全，通篇草案看不到行政院如何強化核廢棄物處置的安全手段，只是錢、錢、錢；且經濟部跟原能會沒有肩膀，竟然要將專業性這麼高的議題交由公投來決定，明顯卸責。