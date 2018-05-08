總統：台灣資產多 許多供應鏈占關鍵角色

2018-05-08 22:34 中央社 台北8日電



總統蔡英文今天說，台灣的資產很多，台灣的民主自由是這個地區的標竿，且在很多供應鏈中，台灣占關鍵性角色。下一個階段，「我們也會善用我們的國家能力，還有國家的資源」。

美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚日前訪台曾說，台灣的民主制度及相關發展為印太地區樹立典範。蔡總統在晚間播出的台視新聞專訪，對於主持人詢及，面對大國之間博弈，台灣的資產為何時表示，台灣的資產滿多的。

總統表示，台灣的民主自由是這個地區的標竿，全世界來看，能夠發展出來這樣的民主自由的社會與生活方式，是很罕見的，而且在一個這麼困難的政治環境裡，可以維持住一個自由民主的環境，是非常難能可貴，這是最大的資產。

總統表示，這是一個普世的價值，在這裡完全的被實現，對任何國家來講，都是一個很大的資產，也是很多國家希望能夠達到的境地。

台灣的資產是什麼？蔡總統說，不論是美中的貿易，或者是全球的其他貿易，很多的供應鏈裡面，台灣占關鍵性的角色。

總統表示，下一個階段，「我們也會善用我們的國家能力，還有國家的資源」，尤其是人力資源。台灣在創新領域方面，也扮演主導性的角色，至少在亞洲市場，譬如物聯網（IoT）就扮演主導性的角色，只要不斷的強化實力，台灣的資產愈多，在國際上，可以面對不同的局勢，所布局的空間更廣。