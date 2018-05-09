43比51大？這數學已夠扯 「小英電池」5小時變5天 更傻眼

2018-05-09 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱台北報導



蔡英文總統（中）參訪Gogoro公司，戴上安全帽試坐電動機車；左為Gogoro創辦人陸學森。 中央社 分享 facebook

蔡英文：兩顆電池夠一家用六天

蔡英文總統接受電視專訪時談及2025非核家園，指出如今新科技出現，儲電、用電觀念大革新，將來在用電的效率或整體電力調度上，會有很多新方法和空間，她以Gogoro電動機車為例，車裡的兩個大電池，可以維持一個家庭至少5到6天的用電量。

蔡總統說，如果有一千萬輛這種電動機車，那有多少個大電池在每個人的手上？她算過，這兩個大電池，可以維持一個家庭至少5到6天的用電量，「這不就是儲電嗎？」她說，很多新的想法，新的設計都會出現，將來智慧電網、智慧電表出現後，會讓大家在用電時更聰明、更節省。

5、6小時說成5、6天 總統口誤啦

蔡總統昨晚在自己臉書公開認錯，對於把5到6小時講成5到6天。她說自己口誤，不會硬拗。

蔡英文說，在電視專訪中的發言，有朋友在網路上指出她數學的錯誤。還原當天她的講法，她是希望強調電動車電池在智慧用電和儲電上的效果跟重要性。而這樣的技術依然在發展，未來如果能夠搭配完善系統，管理更多的儲電設備，就有可能支應更大量的用電。

她說，Gogoro的電池真的令人印象深刻，依照經濟部的換算，目前兩顆電池約可以支應2.6~2.7度電力，約為一般4口家庭日常持續使用約5到6小時。不過，確實還無法讓一家四口維持5天。

她說這是她說太快的口誤。造成外界誤解，特別是研發團隊的困擾，這不是她的原意，她感到抱歉，也謝謝指出錯誤的朋友。

翟本喬：請選一個懂數學的總統

和沛科技公司創辦人翟本喬卻在臉書質疑，他算一下，Gogoro的電池容量是 1.37 KWH，兩個一共2.74度電。他家四口1至2月 (沒開什麼冷氣) 用電874度，平均每天14.8度。Gogoro兩個電池可以維持 0.185天 (4.44小時)，想要維持5-6天，用電量得是他的 1/30。

翟本喬指出，從另一個角度來看，台灣住宅用電2017年約450億度，除以一年8760個小時，平均功耗514萬千瓦，若除以2300萬人，平均每人223瓦。台灣家戶平均人數2.78，用電620瓦，等於每天14.88度，兩個Gogoro電池可維持4.4個小時。

他說，這代表什麼？是蔡英文數學太爛？還是在騙我們？或是幕僚騙了蔡英文？「拜託大家，下次總統請選一個懂數學/科學/工程/邏輯的好嗎？」

蔡英文說Gogoro機車兩個大電池，可維持一個家庭5到6天的用電量，慘被翟本喬質疑連一天都不夠用，還譏諷不知是本人還是幕僚不懂數學。過去也有政治人物因「數學不好」慘遭網友打臉事件。

周守訓 「數學小神童」被酸爆

周守訓2004年指責中選會做票，被網友笑稱為「周氏數學」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2004年總統選舉國民黨敗選，結果揭曉當晚，競選總部發言人周守訓召開記者會指責中選會做票，他在記者會中，提出許多數據加加減減，大吼一聲「有這麼巧嗎？竟然等於陳水扁得票數，這不是做票這是什麼！」但隨即被發現這本來就是恆等式，因此網路上笑其為周氏數學、數學大師、數學小神童。而此事件則被戲稱為「烏龍周守訓恆等式」。

PTT網友解釋，當年陳水扁陣營得票數為6,471,970 ，連戰陣營為6,442,452，廢票數則為337,297。三者相加後為當年總統投票總票數13,251,719。當年的總統大選伴隨公民投票，但因公民投票是扁陣營的主張，周守訓因此認為沒領取公民投票選票的選民，即是藍營支持者。周守訓的論述若要成立，必須在廢票都是投給連宋的情況為前提。

洪慈庸 分母不同亂加被打臉

立委洪慈庸批環保署口號治國，沒有實際抗空汙作為。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

時代力量立委洪慈庸去年持數據資料，質詢環保署和台電空汙問題，遭核能流言終結者創辦人黃士修反批PM2.5比例算錯，拉低我國立法委員的平均水準。洪慈庸則回擊，指資料來源為環保署空氣品質保護及噪音管制處的簡報。至於誰對誰錯，環保署則回應，兩人引用的數據都是對的，只是分母不同。

起因在於洪慈庸針對空汙提到，「單單一座台中火力發電廠，就占了中部PM2.5總量的34％。」黃士修認為，洪慈庸得出的34％可能是將總懸浮微粒（TSP）比例7％、懸浮微粒（PM10）比例11％、細懸浮微粒（PM2.5）比例16％加總後的結果（「粒狀汙染物比例」34％），酸洪「小學數學老師有沒有教過妳，分母不同不能直接相加？」

但洪慈庸也貼出資料來源反駁，「我引用的是環保署空氣品質保護及噪音管制處在2015年11月14日的簡報『掌握氣象影響，強化空氣品質不良日管制措施』」。資料顯示，中部PM2.5汙染物排放總量是3719公噸，而台中電廠10個燃煤機組排放總量1294公噸，占了34.79％的比例，而非黃士修所提的算法。

黃士修則留言表示，同一份簡報，上一頁。電力業占5.6％。而且這份簡報的重點，正是說明中火降載對空汙的減量很小。他也強調這份表格的數據有誤，要洪慈庸「摸摸鼻子承認看錯會比較保險，因為這份簡報的其他部分打妳臉打得更兇。」

不過，環保署表示，兩人引用的數據都沒有錯，差別在於，洪慈庸是將工廠這種固定汙染源作為分母，而黃士修的分母則是固定汙染源加上汽機車、境外等汙染源的總汙染源量。

國民黨 51小於43被虧大突破

同性婚姻合法化議題去年正夯，國民黨公布民調，51.7%贊成修改法律讓同性戀也可以結婚，43.3%不贊成。但國民黨的圓餅圖卻被發現，43.3%面積竟比51.7%大，社民黨全國委員苗博雅表示，「不敢相信我的眼睛」。臉書《同學陣》則酸說，「科學大突破！國民黨驚人發現：43.3 大於 51.7。」

國民黨後來澄清是「忙中有錯」，但強調民調數據是正確的。

吳清基 教長被高二數學考倒

吳清基（中）去職時和教育部同仁擁抱道別。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2010年大學學測，數學科有2106人抱蛋，時任教育部長吳清基到立院備詢時，當場被立委洪秀柱用高二數學題目考倒。

洪秀柱拿出3題高二橢圓和拋物線的數學試題，測驗吳清基的數學能力，縱使幕僚幫忙解題，吳清基也沒在時間內解出答案。

吳清基自我解嘲，已經四十多年沒學數學，洪秀柱則說，她數學只考3分，現在還是當上立法委員，看得懂預算書，希望數學59分的部長，「饒饒我們學文科的人」！

此外，在臉書上難倒近一百六十萬人的數學算式６÷２（１＋２），2011年也成為立法院質詢考題。立委楊瓊櫻質詢時端出這題考教育部次長吳財順，擁有北教大教育政策與管理碩士學位的吳財順支吾其詞，一下說「要了解運算規則。」一會又說「我脫離國小很久了。」甚至推說「用書面答覆可以嗎？」更被立委管碧玲吐槽「考學測能事後書面答覆嗎？」

為避免吳出糗，幕僚遞上正確答案9的紙條，才讓吳解圍。吳財順仍強調「題意不清，學校不會出這種考題。」有家長吐槽說，「簡單的數學運算連教育部高官都搞不清楚，顯見小學的基礎教學有待加強。」