敦克爾克奇蹟 總統：沒有失敗主義的空間

2018-05-08 22:16 中央社 台北8日電



蔡英文總統接受台視新聞台專訪。圖／翻攝台視新聞台 分享 facebook 總統蔡英文今天談到閱讀「敦克爾克奇蹟」的感想說，再困難的情勢底下，都沒有失敗主義的生存空間；國家的生存不會只靠領導人，是靠全民意志一起投入，才有國家生存的道理。

蔡總統接受台視新聞專訪，今天晚間播出專訪部分內容。總統談到看過「敦克爾克奇蹟」這本書時表示，大家可以想像當時的情景，歐陸國家當希特勒興起時，面對這麼大的挑戰，國家的領導人採取什麼態度。

蔡總統表示，她看了這本書，覺得再困難的情勢底下，都沒有失敗主義的生存空間，還是要盡所有的國家力量去面對挑戰，且領導人的意志很重要。

總統說，當時邱吉爾替英國人做了一個決定，就是集國家的力量去面對這一局，所以當時英吉利海峽出現成千上萬的小船，當時以為能夠撤回幾萬名軍人，就算是可以交代的使命，但後來把30幾萬人都撤回來，這是一個領導人的意志力與全民動員能量的極致表現。

蔡總統表示，同樣的道理，台灣雖然不是在那種情境底下，但是台灣的處境也不是一個平坦大道，處境也是艱難，在這種情況下，領導人的意志力與全民的意志力非常重要。

總統說，任何國家的生存不會只靠領導人，是靠全民的意志，大家一起投入，才有國家生存的道理。

「敦克爾克奇蹟」是在描述二戰時期，面對德國希特勒一路進攻，30幾萬人的英法聯軍被逼到法國北部的敦克爾克，眼看就要被殲滅，當時英國首相邱吉爾決定徵用英國的民間小船，花了9天左右的時間，將30萬名大軍全部接回。