美台到兩岸 蔡英文：從沒排除中國大陸市場與合作

2018-05-08 21:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



蔡英文總統接受台視新聞台專訪表示，從她就任以來，跟美方的溝通一直都非常暢順，即使是困難的議題，也都逐漸找到管道，做有效的溝通。

她形容美國跟台灣的關係，「現在看起來，是一個好的關係」，但不僅對美國，「我們從來也沒有排除中國大陸的市場，還有跟中國大陸能夠在相互有利的基礎上去合作，或形塑合作的機會，這個都是我們採取的一個很開放的態度。」

台視今天播出蔡總統專訪內容，她表示，從就任以來，跟美方的溝通，一直都非常暢順，即使是困難的議題，也都逐漸找到管道，做有效的溝通，「這個確實對我們雙方的關係的順暢，幫助很大」。

「另一方面，美國的國會及行政部門，對台灣都非常支持，這也讓美國跟台灣的關係，現在看起來，是一個好的關係。」蔡總統表示，當然後續能夠怎樣強化雙方的實質關係，「這是我們大家都要做的功課」。

蔡總統還表示，對於美國在台協會（AIT）新大樓的啟用，或是訪台官員的層級，或者是「台灣旅行法」裡面雙方交流層次的問題，「它們是有意義的」。但她認為，更重要的，就是在這個實質面，怎麼去強化台灣跟美國之間能夠互相有利的這種關係發展，「所以我覺得，不論是在經濟、在安全、在很多的事物上，我們都可以去找出對雙方有利的合作基礎」。

蔡總統話峰一轉，她說或許大家會覺得，「好像我們都只處理美國的事情」，透過國際交流尋找雙方有利基礎合作 ，「其實不然，我們對其他的國家，我們都採取一樣的態度，只要是我們能夠相互有利，我們就合作」。

她表示，只要是發生了衝突，或者變成競爭的態勢，「那我們會跟他們，好好的坐下來溝通，去尋找一個雙方都可以相互包容的一個情境」，「所以這個是我們基本的態度，不僅是對美國」。