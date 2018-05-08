推動政策挨批 總統：沒有抱怨的空間

2018-05-08 21:58 中央社 台北8日電



總統蔡英文接受電視專訪時表示，人民選她，就是要她做事，要她在壓力底下還能夠堅持方向。面對批評，「我知道我沒有抱怨的空間」，也沒有抱怨的理由，很多事情就是承擔。

蔡總統接受台視專訪內容今晚播出。談到欣賞的領導人特質，如前英國首相邱吉爾，邱吉爾代表的是那個時代所需要的領導人特質，「與其說是領導人選擇時刻，倒不如說時刻選擇領導人。」

總統認為，德國總理梅克爾在關鍵的時候出現，帶領了德國很多的改變，人民其實是滿有智慧的，知道在什麼時候，要選什麼樣的領導人。領導人在被賦予這個責任時，就必須要承擔，「再困難，都必須承擔，也不能放棄，因為這是人民的託付。」

總統說，台灣現在面對的情況很複雜，加上國內民主化以後，意見常常很分歧，許多分歧性議題，讓社會產生一些紛擾，國際間的處境也很艱難，所以領導人應該要意志堅定地知道，國家要往哪裡走，那一定是一個理性的決定，有時候要付政治代價，就必須付政治代價，如果此時領導人想的只是眼前的話，那國家生存的力道確實會愈來愈弱。

主持人問，政府推動許多政策多少都會有雜音，會不會感覺「做到流汗，被嫌到流涎？」

總統表示，「我要是一般人，會這樣子抱怨，但是我知道我沒有抱怨的空間」，人民選她就是要她做事，要她承擔壓力，在壓力底下還能夠堅持方向，這就是人民選她的道理。

總統說，她沒有空間去抱怨，也沒有抱怨的理由，很多的事情就是承擔。