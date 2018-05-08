中國施壓韓亞航空矮化台灣 外交部：要求更正

2018-05-08 21:32 中央社 台北8日電



外交部發言人李憲章。聯合報系資料照／記者林俊良攝影 分享 facebook 南韓韓亞航空因中國施壓，在官網上將台灣列於「中國大陸及港澳台」，外交部今天晚間表示，已於第一時間請駐韓國代表處進洽韓亞航空，要求更正對台不當標示。

外交部發言人李憲章表示，外交部在第一時間請駐韓國代表處進洽韓亞航空表達嚴正關切，並說明美國已明確反對中國強迫私營企業使用特定政治性用語的做法，要求對方立即更正對台不當標示。

他說，目前正在等待韓亞航空回應，「外交部將持續全力進洽，以維護我國家尊嚴及利益」。

同時，李憲章也說，中國在國際間一再無理蠻橫打壓台灣，只會傷害台灣人民情感。外交部呼籲國際社會及相關企業，共同抵制中國濫用政治力脅迫各國企業營運的粗魯行徑，協助台灣捍衛民主自由制度、國家利益與國際活動空間。

自由時報等媒體引述朝鮮日報報導，韓亞航空原先將台港澳分列在東南亞，與中國做出區隔；但在中國抗議後，韓亞航空將頁面調整為「中國大陸及港澳台」，也將台北、香港與其它中國城市放在一起。

中國日前去函包括美國在內的36家外國航空公司，要求不得將台灣列為國家。白宮罕見發聲明重批中國，指中國要求美國航空公司不得將台灣標註為國家，是「歐威爾式胡言亂語」，並呼籲中國停止威脅美國航空業。

對此，外交部長吳釗燮今天下午與媒體茶敘時表示，很多航空公司受到中國要求改變對台稱呼，這對台灣來說是一個傷害，台灣不該被稱為「中國台灣」或「中國的一省」。若出現這樣的情況，外交部會全力要求業者，把名稱改到台灣可以接受的程度；目前還有少數台灣被矮化的狀況，外交部仍在盡力接洽中。