小英受訪談供電 宅神：總統數學不好是全國悲哀

2018-05-08 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



蔡英文總統昨天接受「台視」專訪時談到2025非核家園，談到供電問題並以Gogoro電動機車裡面都兩個大電池來舉例，她說，她算過，這兩個大電池，可以維持一個家庭至少五到六天的用電量，「這不就是儲電嗎？」

對此宅神朱學恒今天在臉書貼文指出，「用來非核家園的不缺電理論竟然是建立在算錯的Gogoro電池能量上！天哪！」

蔡總統在專訪中指出，為什麼挑2025，是一個很自然形成的時間表，因為核一、核二、核三在2025年就全部要除役，這是她2012年提出的政見，若她2012就開始做總統，就多了四年可以準備，但她到2016年才當選總統，做計畫的時候，少了四年，在縮短四年的時程裡面，去達成2025的非核家園，確實是一個很大的挑戰。

蔡英文也說，今年確實是一個挑戰性比較高的一年，但是並不表示不會度過，還是會有能力度過，她也提醒，現在大眾看電力的供給，都是用傳統的角度，但現在新科技出現，儲電、用電觀念大革新，將來在使用電的效率或整體電力調度上，會有很多新方法和空間，所以目前發電量就是這樣，可是產生的效益會更大。

蔡總統舉例，Gogoro電動機車裡面都兩個大電池，如果這種機車有一千萬輛，那有多少個大電池在每一個人的手上？她算過，這兩個大電池，可以維持一個家庭至少五到六天的用電量，「這不就是儲電嗎？」她說，很多新的想法，新的設計都會出現，將來智慧電網、智慧電表出現後，會讓大家在使用電的時候更聰明，更節省。

宅神貼文指出，一個人數學不好是他自己的悲哀，但一個總統數學不好是全國家的悲哀。他直指，用來非核家園的不缺電理論竟然是建立在算錯的Gogoro電池能量上！天哪！【扶額】。