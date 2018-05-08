大法庭上路 司法判決不再初一、十五不一樣

2018-05-08 21:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



台灣將建立大法庭制度統一法律見解，最快立法院本會期就會通過相關修法；勤業眾信總裁郭政弘8日強調，未來「法院判決將不會像月亮，初一十五不一樣」，稅務行政訴訟迎新局，有助稅務訴訟紛爭解決。

德勤商務法律事務所8日舉辦「法律新興議題實務解析」研討會，分別就洗錢防制實務、大法庭新制對稅務救濟的影響，邀請產、官、學界進行探討。

司法院已提出「法院組織法」及「行政法院組織法」修正草案，打算在最高法院分設民事大法庭、刑事大法庭，及在最高行政法院設大法庭，取代判例及決議制度，成為終審法院統一法律見解機制。

政大法律系教授楊雲驊表示，外界常質疑台灣的司法判決像月亮，初一十五不一樣，甚至是「每天不一樣」，有了大法庭新制可以統一法律解釋見解，避免司法判決歧異，相同的情況可以獲得一樣的判決，增加司法判決透明度。

楊雲驊指出，判決一致性和可預測性是企業經營者期望的司法改革項目，大法庭建立後將廢除判例和最高法院民刑庭會議決議機制。

大法庭審理的是最高法院民、刑事各庭法律見解有歧異，及法律見解具有普遍、原則上之重要性者。

台北商業大學財稅系副教授黃士洲認為，過去判例、最高法院民刑庭會議決議機制，都屬封閉性，「由一群人一起開會決議」，大法庭制度有公開的言詞辯論，當事人也有提案權利，有助稅務爭議解決。

不過，德勤商務法律事務所資深律師張憲瑋則認為，根據最高行政法院判決，似乎法律見解不太有「歧異」，甚至是沒有歧異；德勤商務法律事務所主持律師林瑞彬也說，以關鍵字「稅」來查詢，最高行政法院有60個決議，但沒有歧異，因此大法庭制度上路後，成效如何值得密切關注。

另外，林瑞彬說，雖然判例、決議將走入歷史，但舊的決議仍然存在，依然可能影響判決。