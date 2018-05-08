有機農業促進法 小農友善耕作補助利多

2018-05-08 21:07 中央社 台北8日電



立法院今天三讀通過有機農業促進法，農委會農糧署主秘翁震炘表示，立法可幫助負擔不起第三方有機驗證的小農，透過友善耕作審認，獲得設施、農機具、有機質肥料等補助。

翁震炘表示，有機農業促進法三讀通過有三大意義，第一，全國20多個友善環境耕作審認團體，將可擴大推廣小農採有機耕作。

舉例來說，富里農會就是審認團體之一，當地除有機驗證農產，規模小負擔不起第三方機構驗證者，可將地號向農會登錄，接受把關，亦可成為有機農產；這類小農也能跟有機驗證農民一樣獲得設施、農機具、有機質肥料等生產補助。

其次、為避免目前的有機專區當中存在非有機耕作區，會產生鄰田污染；立法後，將推動成為有機農業促進區，未來搭配補助措施誘導，要讓整區完整納入有機耕作型態。

翁震炘並認為，立法後，有利於跟國際有機驗證接軌，互相認可，政府預計2年內陸續跟各國洽談、簽署有機同等性，目前已跟歐盟、紐澳、美國洽談中，跟日本則是比對法規作業階段；洽簽完成的對方市場，彼此間的有機驗證機構在海外驗證的有機產品，也會互相認可。

根據農委會統計，目前全國有機驗證面積7700多公頃，友善耕作登錄面積1300多公頃，共計9000公頃左右，占全國可耕地面積近80萬公頃約1%多。