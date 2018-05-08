立院明審軍改案 柯建銘釋三善意二不一呼籲

2018-05-08 20:37 中央社 台北8日電



民主進步黨黨團總召柯建銘。聯合報系記者王宏舜／攝影 分享 facebook 民進黨團總召柯建銘今天說，黨團主動簽署不復議同意書，讓國民黨團的軍改版本明天可與其他版本併案審查等三善意，呼籲朝野理性審查法案，不必挑釁也不必隨外面起舞。

立法院外交及國防委員會明天將開始逐條審查攸關軍人年金改革的「行政院版陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，國民兩黨也各自發布甲動備戰，嚴陣以待，國民黨立法院黨團更特別註明將落實罰款制度，朝野都不敢掉以輕心。

而在立法院外，日前曾猛烈衝撞立院的退伍軍人團體「八百壯士」也預告，明天下午1時將集結退役袍澤在立法院前抗議；目前警方已將拒馬等器材搬運至立院周遭，層層部署，讓立法院瀰漫一股山雨欲來的氣氛。

柯建銘晚間向中央社記者表示，民進黨團已經主動釋出「三善意」，第一個善意，4月26日立法院外交及國防委員會召委王定宇排定軍改相關修法案詢答，因國民黨團抗議就停下來。

他進一步說，第二個善意，後來由立法院國防委員會、國民黨召委呂玉玲召開公聽會，直到5月7日這週再輪到由王定宇擔任召委，民進黨團主動讓出半天的時間，給呂玉玲加開一場公聽會。

除了公聽會外，柯建銘說，第三個善意，國民黨團版的軍改修法案上週五院會付委後，他主動邀請親民黨團等朝野黨團簽不復議同意書，讓國民黨團的軍改版本可以在明天（9日）與政院版、親民黨團等各個版本一起併案審查，釋出三善意。

柯建銘說，國民黨團與民進黨團的軍改修法版本有差異的條文不到十條，涉及現役、退役等關鍵條文約五條，預計委員會宣讀修法版本、條文至少要兩個小時以上。

他提「一呼籲、兩不、三善意」，呼籲國民黨團理性審查、不必挑釁也不必隨著外面團體起舞。民進黨團誠意十足，期盼朝野共同面對這項國家重大改革。