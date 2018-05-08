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立院明天逐條審查軍改 朝野甲動備戰

2018-05-08 20:21中央社 台北8日電

立院外交及國防委員會明天逐條審查軍改草案，朝野黨團甲動備戰。民進黨立委何欣純說，已做萬全準備，隨機應變；國民黨立委李彥秀說，有沙盤推演，隨時調整因應。

立法院外交及國防委員會明天將開始逐條審查攸關軍人年金改革的行政院版「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，國民兩黨也各自發布甲動備戰，嚴陣以待，國民黨立法院黨團更特別註明將落實罰款制度，朝野都不敢掉以輕心。

而在立法院外，日前曾猛烈衝撞立院的退伍軍人團體「八百壯士」也預告，明天下午1時將集結退役袍澤在立法院前抗議；目前警方已將拒馬等器材搬運至立院周遭、層層部署，讓立法院瀰漫一股山雨欲來的氣氛。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純向中央社記者表示，無論明天立法院外有多少群眾來抗爭，明、後天都會按照步驟，讓軍改草案完成初審、一定要送出委員會；面對國民黨可能的杯葛，民進黨團會做好萬全準備，明天也對所有黨籍立委發出甲級動員，隨機應變。

國民黨立法院黨團書記長李彥秀告訴中央社記者，聽說民進黨對於明天逐條審查備有很多劇本應對，國民黨也在沙盤推演，黨團從今天晚上開始就處於24小時全天備戰狀況，也要求藍委隨時緊盯Line群組的訊息，以便隨時調整，關鍵在於是否有討論空間，還是民進黨又把委員會審查當過場。

李彥秀說，提醒民進黨不要重蹈先前公教年改的覆轍，現在公教還沒上路就出現問題要修正，若民進黨要在明天就用粗暴的方式將草案送出委員會，未來若發生問題，民進黨要負最大責任。她也重申，只花兩、三週的時間溝通是不夠的，還是希望軍改能現役先行、退役暫緩，希望明天逐條時朝野能好好辯論釐清問題。

時代力量立法院黨團總召徐永明向中央社記者表示，黨團傾向支持大部分行政院版本。至於時代力量版的主張，包括退將赴中參加慶典或活動與校園內性侵害判刑確定的教官剝奪退除給與等，這些主張共識度高，黨團將在明天審查時適時提出修正動議，希望獲得各黨團支持。

另外，徐永明也呼籲，希望反年改團體能夠理性提出改革意見，一起併案審查。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，希望逐條討論的時候，朝野可以就所有的軍改版本好好來談，盼能夠談出大家都有共識的方向。他說，雖然親民黨團在外交及國防委員會中沒有成員，但明天至少會有一名親民黨立委到場參與審查。

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