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中擬鬆綁日食品進口 吳釗燮：不影響台日關係

2018-05-08 19:49中央社 台北8日電

外交部長吳釗燮。 聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
外交部長吳釗燮。 聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
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日本首相安倍晉三9日將與到訪的中國總理李克強會談，內容包括擬放寬日本食品進口措施。外交部長吳釗燮今天說，日方表示，日本與中國關係改善，絕對不會影響日本與台灣的關係。

「日本經濟新聞」報導，安倍晉三與李克強9日在東京舉行會談，可望達成協議的內容大抵確定，兩人將針對中國放寬福島核災後禁止日本部分地區農林水產、食品一事同意將成立協商機構，以利雙方官員為鬆綁禁令的細節進行協商。

吳釗燮下午與國內媒體茶敘，媒體問及，外交部對中日關係進展以及日本食品輸台管制的看法。吳釗燮回應表示，看到中日關係改善，有些人可能會擔心台日關係是否會受到影響，但政府從「日本朋友」得知，日本跟中國關係改善，「絕對不會影響到跟台灣的關係」，日台關係的成果都會持續。

他說，外交部也會持續就對台灣有利的方向持續推動與日本的關係。

另外，對於日本食品輸台管制的問題，他表示，政府立場維持不變，要確保國人的健康。其他國家進口到台灣的食品要有檢視體制，若檢視體制能獲得國人的信心，「開放是有可能的」。

吳釗燮進一步表示，在確保國人健康情況下，要去檢視台灣法規是否符合國際規範，這也是政府相關部門持續在做的。政府會依照確保國人健康、國際標準、科學證據等原則，處理日本食品進口問題。

2011年3月11日，日本發生大地震導致福島核電廠輻射外洩事故，台灣當年3月25日起禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口。目前世界各國陸續放寬日本食品進口限制，只有中國大陸與台灣全面禁止福島與鄰近各縣食品進口。

福島核災吳釗燮安倍晉三
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