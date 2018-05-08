有機農業法通過 游錫堃發文感謝朝野幫忙

2018-05-08 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



立法院今三讀通過「有機農業促進法」草案，除明確定義有機農產品，也明定有機農產品須經驗證，若未經驗證冒稱有機農產品，最高可罰60萬元，而未經檢驗合格使用有機農產品標章，最高可罰200萬元。對此仰山文教基金會創辦人、前行政院院長游錫堃特別發聲明感謝立法院長蘇嘉全、行政院、農委會、國民黨團、民進黨團、時代力量黨團、親民黨團等朝野立委幫忙。

游錫堃表示，在「有機農業促進法」的規範下，生產有機農產品不僅可以讓大家吃得健康、活得健康，同時在面臨全球暖化氣候變遷之際，也能友善地球、環境永續，並振興農村、提高工作機會。感謝立法院優先完成「有機農業促進法」的立法程序，共同催生台灣第一部有機農業法，協助推展有機農業的發展。

他也說，仰山文教基金會自2011年起推動「有機農業促進法」，至今前後耗時7年，期間歷經立委陳亭妃、高志鵬、陳歐珀等協助3次提案、拜會立法院王金平、蘇嘉全院長各2次、行政院林全院長1次、農委會主委陳保基、曹啟鴻各一次。在各方努力下，「有機農業促進法」於2018年3月15日經立法院經濟委員會審查通過，並於今經立法院三讀通過。

游錫堃表示，立法的過程仰賴許多學者、官員的支持，包括行政院前院長林全、現任院長賴清德都親自參與推動進程，農委會主委林聰賢在宜蘭縣長任內就大力支持，林擔任農委會主委後更積極整合各方意見凝聚產官學共識；在立法院審查，蘇嘉全以農業專業及經驗，也給予許多建議，及讓這個法案能順利過關，最後也感謝朝野黨團，在最後給予臨門一腳的幫忙，才有今天的立法成果。