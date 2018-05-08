立院三讀 農藥新成分登記後保護期10年

2018-05-08 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



立法院今天三讀修正「農藥管理法」部分條文，農藥新有效成分經核准登記者，自核准登記日起，將給予10年的保護期；至於成品農藥新增、變更劑型或含量經核准登記者，自核准登記，給予7年的保護期；成品農藥新增使用範圍經核准登記者，給予4年的保護期。

民進黨立委莊瑞雄提案表示，農藥管理法的修法內容將與國際接軌，有助於鼓勵國外業者來台登記新藥，也能推動國內農藥相關產業的研發動能，實有迫切需要。