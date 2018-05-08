首部有機農業法出爐 游錫堃：振興農村提高就業

2018-05-08 18:46 中央社 台北8日電



前閣揆游錫堃。聯合報系記者丘采薇／攝影 分享 facebook 前行政院長游錫堃今天感謝立法院共同催生第一部「有機農業促進法」，不僅可以讓人吃得健康、活得健康，還能友善地球、振興農村、提高工作機會。

立法院會下午三讀通過有機農業促進法，仰山文教基金會創辦人、前行政院院長游錫堃在法案三讀後發表聲明，感謝立法院長蘇嘉全、行政院、農委會、國民黨團、民進黨團、時代力量黨團、親民黨團等立委的幫忙。

游錫堃也感謝前農委會主委李金龍、台大農藝系教授郭華仁、學者黃山內、宜蘭大學應用經濟與管理學系教授黃璋如、宜蘭農田水利會長許南山，以及行政院政委張景森等專家學者的指導與協助。

游錫堃強調，在「有機農業促進法」的規範下，生產有機農產品不僅可以讓大家吃得健康、活得健康，同時在面臨全球暖化氣候變遷之際，也能友善地球、環境永續，並振興農村、提高工作機會。感謝立法院能優先完成「有機農業促進法」的立法程序，共同催生台灣第一部有機農業法，協助推展有機農業的發展。

游錫堃表示，立法的過程包括前行政院長林全、現任院長賴清德，都親自參與推動進程，農委會主委林聰賢在宜蘭縣長任內就大力支持，擔任農委會主委後更積極整合各方意見，凝聚產官學共識。在立法院審查，蘇嘉全以其農業專業及經驗給予許多建議，並讓這個法案能順利過關，最後也感謝朝野黨團，在最後給予臨門一腳的幫忙，才有今天的立法成果。

仰山基金會表示，待總統公布有機農業促進條例施行之後，後續將研究辦理相關「論壇」、「工作坊」，繼續推動有機農業發展，將法案落實在實務的農業與農村之中。