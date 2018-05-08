僑務委員會議 鼓勵投資臺灣

2018-05-08 18:25 聯合新聞網 台北訊



107年僑務委員會議預計於5月14日至17日假圓山大飯店舉辦，將以「投資臺灣」為會議主軸，邀請國發會主委陳美伶及經濟部政務次長龔明鑫等人專題演講，並同時辦理新創事業展示與商機媒合會；也將安排與會人員參訪空軍新竹基地，實地瞭解臺灣國防戰力現況。

僑委會委員長吳新興表示，僑委會為落實行政院的「優化新創事業投資環境行動方案」，除了積極舉辦一系列「協促國內新創事業拓展海外商機說明會」外，本次會議將邀請陳美伶及龔明鑫做臺灣新創事業與當前國家發展的專題演講。今年並首度在會場設置國內新創事業展示區，藉此海外菁英聚會的場合，增進技術及資金交流，達到促進國內產業轉型的目的。

花蓮強震重創觀光產業，自發生以來，海外僑胞對災區持續表達關心，僑委會特別於會後安排僑務委員至花蓮觀光旅遊，來刺激振興當地觀光事業。期望各地僑界領袖對國家發展能有更深入認識，並將所見所聞帶回周知僑社，增進海外僑界對臺灣的瞭解與支持。

對政府而言，如何團結海外僑胞力量支持臺灣是最重要課題，吳新興也期盼藉由這次僑務委員會議聽取各方建言及意見，凝聚共識，落實僑務工作，使全球僑胞不分黨派，支持政府，共同推動國家政經發展。