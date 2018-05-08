救國團抗議產權充公 砲轟陳金德違法亂紀粗暴蠻橫

2018-05-08 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



針對宜蘭縣代理縣長陳金德要收回救國團名下的龍潭游泳池土地，歸縣政府所有，救國團總團部下午嚴詞反擊，批陳金德「恣意妄為、違法亂紀」，若縣政府對於救國團名下土地產權歸屬有所爭執，應循民事救濟途徑處理，豈能違法並擅自把原本登記在救國團名下的土地任意註銷，轉為宜蘭縣政府所有。

位於礁溪鄉的龍潭游泳池約2千坪，公告現值1億4千萬元，市價更高。陳金德上午縣務會議表示，救國團早年是政府組織，代管游泳池，78年變成民間單位後，竟在93年因電腦化資料錯誤，土地從宜蘭縣改登記為救團國，下令立即更正登記，回復為宜蘭縣所有；他還說，當年救國團對於這些過程都知道，卻不揭露，心態可議，要進一步向救國團追討不當得利。

救國團總團部下午發布新聞重砲反擊，指如果宜蘭縣政府欲徵收私人土地，必須有法律明文依據，符合正當法律程序；宜蘭縣政府在毫無法律依據，更未踐行正當法律程序下，要將救國團的財產「充公」，嚴重破壞憲政體制及法治國家秩序，此粗暴蠻橫之舉，前所未聞！對此侵害權益違法行為，救國團將提起相關救濟。

救國團說，事實上在民國93年扁政府時代，宜蘭為民進黨籍的縣長劉守成主政，縣政府即曾召開專案會議討論該13筆土地產權問題，認定救國團為所有權人。

救國團批評陳代理縣長不顧當時會議結論，刻意將過去議題拿出來炒作，欲將救國團擁有的土地註銷，轉為宜蘭縣政府所有，無異把個人意志及好惡，凌駕於法治之上，非憲政主義法治國家所許可。