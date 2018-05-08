影／邦交國剩19國 外交部：目前無建交口袋名單

2018-05-08 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳煜彬 ╱即時報導



外交部8號舉辦媒體茶敘，外交部長吳釗燮批評中共當局在國際上不斷打擊台灣，但自從多明尼加與我國斷交後，我邦交國僅剩19個，外界傳聞外交部還有建交的口袋名單，不過對此吳釗燮直接否認，強調沒有口袋名單，也沒有準備要建立新的邦交關係。