追思八田與一 賴清德盼台日邦誼穩固

2018-05-08 17:49 中央社 台南8日電



賴清德。聯合報系資料照 分享 facebook 行政院長賴清德今天出席在烏山頭水庫舉辦的日本技師八田與一逝世76週年追思會。他說，過去是台南市長，今天改以行政院長身分參加祭典，希望日本與台灣的邦誼愈來愈穩固。

嘉南農田水利會下午在烏山頭水庫的八田與一銅像區舉辦追思活動，八田與一的長孫八田修一帶著親族多人出席。除了傳統的祭典，與會者陸續在銅像前獻花，表達追思之意。

賴清德致詞時表示，100年前的1918年，八田與一向當時的日本總督府提出要興建烏山頭水庫與嘉南大圳的計畫。1930年完工的烏山頭水庫是當時全世界第三大水庫，也是亞洲最大水庫。總共灌溉雲嘉南15萬公頃農田，解決當時農田會淹水、又缺水、且鹽分很高的問題。

賴清德表示，台南市民70多年來發自內心感激八田與一的貢獻。雖然過程中碰到很多問題、很多人阻撓，但每年嘉南農田水利會與台南市政府，後來再加上日本的金澤市，都會舉辦追思會，就是要表達誠摯的感謝。他過去7年擔任台南市長，每年都會代表全體市民來表達對八田與一的尊敬。

他說，擔任行政院長後雖然公務繁忙，但今天仍排除困難，回來台南參加祭典。代表他和很多人一樣，對八田與一的感激沒有因為時間、空間或職務的改變而改變。也希望今天以行政院長身分來參加，也可以增進日本跟台灣兩國之間的感情，使邦誼愈來愈穩固。

賴清德表示，台南發生地震災害的時候，日本首相安倍晉三第一時間就派日本官員來台南地震現場，了解有什麼需求。台灣參與世界衛生組織大會的事情，安倍政府也支持。幾十年來，日本跟台灣的感情愈來愈好；在國際社會上，日本跟台灣也會並肩在一起，這個意義非常重大。