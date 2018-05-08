親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
能源問題面面觀
WHA確定未獲邀
九合一選戰焦點
前瞻釋憲遭駁回
政治
軍事
綜合

北京月領高薪卻得吸「毒空氣」 他問有比台灣好嗎？

對岸施壓美航更名被拒 陳水扁：台灣政府做了什麼？

2018-05-08 17:28聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

針對中國大陸施壓美國航空公司，將台灣更名一事，前總統陳水扁今發新勇哥物語表示，應該給美國川普總統及其政府按讚，這就是美國總統及其政府為了捍衛美國的國家利益，一定會表達政府的嚴正立場，「反觀台灣政府面對中國的蠻橫無理，又做了多少可以讓台灣人民感動的事！？」

新勇哥物語99」全文如下：

勇弟：應該給美國川普總統及其政府按讚！針對中國民航局4/25發函美國航空公司在內的36家航空公司，要求他們在網站和促銷資料中改變對台灣、港澳的稱謂。白宮發言人斥為無理取鬧，美國要求中國停止威脅及恫嚇美國航空公司與公民。白宮說「川普打著反對政治正確的路線在美參選總統，當中國共產黨強加中國式的政治正確在美國公司與公民身上時，川普會為美國人起身反抗。」

勇哥：這就是美國總統及其政府為了捍衛美國的國家利益，一定會表達政府的嚴正立場，更會站穩美國國家整體的最高利益。美國有利益，台灣才有利益。但當台灣利益與美國利益不一致時，美國總統一定先維護自己國家的利益。美國政府不論哪個政黨執政，都不會為了成就台灣利益，而犧牲美國利益。反觀台灣政府面對中國的蠻橫無理，又做了多少可以讓台灣人民感動的事！？

勇弟：我看過阿扁寫的獄中書《1.86坪的總統府》P265 ，阿扁回憶2007.6.26 ，AIT (美國在台協會)楊甦棣處長為了台灣入聯申請與公投議題，在總統府和阿扁總統有過重要對話。美方除了明確表達美國政府的立場，宣示「我們全面拒絕中華人民共和國宣稱台灣為其一部分。」同時重申聯合國銓釋台灣為中國的一部分，「是基於1971年通過的2758號決議文，也就是中華民國在聯合國的代表權轉由中華人民共和國承繼的時候，我們不接受這樣的銓釋。而且也向聯合國的高層表達了我們的看法。⋯⋯⋯⋯。因為對美國而言，台灣地位的問題仍然是懸而未決的。」

勇哥：5月7日中國國台辦發言人也提到台灣不能參加WHA，是因為民進黨不接受「一個中國原則」，所謂「台灣是中國的一部分」也是依據聯合國2758號決議文而來。殊不知美國的「一個中國政策」，是完全不能接受聯合國決議文有說到台灣是中華人民共和國的一部分的銓釋。

勇弟：美國的「一個中國政策」與中國的「一個中國原則」是不一樣的，美國主張台灣國際地位未定，台灣也不是中華人民共和國的一部分。接下來我們要怎麼做？

勇哥：「民主自決救台灣」，自助而後人助。台灣人啊！今嘛毋拼等何時？

針對中國大陸施壓美國航空公司，將台灣更名一事，前總統陳水扁今發新勇哥物語表示，應...
針對中國大陸施壓美國航空公司，將台灣更名一事，前總統陳水扁今發新勇哥物語表示，應該給美國川普總統及其政府按讚。圖／本報資料照片
分享

聯合國川普白宮
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

吳釗燮：沒有建交口袋名單 未準備建立新的邦交

2018-05-08 16:42

小英說2電池一家用5天 翟本喬：下次總統選懂數學的

2018-05-08 16:22

救國團抗議產權充公 砲轟陳金德違法亂紀粗暴蠻橫

2018-05-08 18:07

【重磅快評】吳音寧拿公款買菜 看柯P如何繼續圍事？

2018-05-08 16:53

影／《龍介台語小教室》仙拼仙 害死猴齊天

2018-05-08 17:59

影／邦交國剩19國 外交部：目前無建交口袋名單

2018-05-08 17:56

八百壯士明立院陳抗 北市公布交管圖

2018-05-08 17:29

山雨欲來：立院明審軍改 今晚提前封鎖出入口

2018-05-08 17:21

響應美國印太戰略 外交部成立「印太科」

2018-05-08 17:10

開放核食？ 吳釗燮：若檢視體制獲國人信心就有可能

2018-05-08 16:51

批總統府用肛門思考引熱議 詩人渡也：這是詩的比喻

2018-05-08 16:44

有機農業促進法三讀通過 冒稱有機最高罰60萬元

2018-05-08 16:40

陳建仁：台日一起「新南向」 創造三贏政策

2018-05-08 16:22

立院三讀：駕車拒檢逃逸重罰 最高三萬元

2018-05-08 15:16

吳音寧又惹議 農業界：根本沒搞清楚狀況

2018-05-08 15:01

影／吳音寧爭議不斷 柯文哲:市府近期調查

2018-05-08 15:01

法院查封國民黨屏東縣黨部大樓 黨工抗議

2018-05-08 14:42

人事全過關 政院：促轉會月底可運轉

2018-05-08 14:01

最新財產申報 何啟功逾百筆土地多為繼承

2018-05-08 13:03

與朱立倫密會談選總統？ 郝龍斌兩句話回應

2018-05-08 12:54

監院強調：未來將更主動揭露資訊

2018-05-08 12:49

桃園航空城7年虧2.9億還要加薪 議員：社會觀感差

2018-05-08 12:45

蔡英文：台中的智慧機械最成功 去年產值已突破兆元

2018-05-08 12:42

【即時短評】司法棄守正義最後防線 我手中還有選票

2018-05-08 12:32

日本冰壺美少女訪代表處 出借奧運銅牌讓謝長廷圓夢

2018-05-08 12:16

機器手臂不聽話？蔡英文4度觸控沒反應

2018-05-08 12:15

抗議促轉未納原住民 親民黨拒行使促轉委員同意權

2018-05-08 11:57

影／八百壯士9日擬激烈抗爭 警籲理性：將強勢執法

2018-05-08 11:52

國民黨指中選會違法擴權 用行政程序干擾反核食公投

2018-05-08 11:27

吳音寧自提加薪又挨罵 她的年薪不只250萬元！

2018-05-08 11:17

立院投票 促轉會主委、副主委人事案通過

2018-05-08 11:16

影／反核食公投卡案 郝龍斌：蔡英文媚日罔顧人民健康

2018-05-08 11:12

吳茂昆專利疑雲 東華現任校長：我也很想知道真相！

2018-05-08 10:37

促轉會人事同意權 黃國昌：對正副主委投反對票

2018-05-08 10:25

【重磅快評】中日解凍下的台日困境

2018-05-08 10:11

時力軍改出爐 退將赴陸活動將剝奪退除給與

2018-05-08 09:58

棄保效應？孫大千：柯文哲絕不會被「棄」

2018-05-08 09:40

藍突襲促轉會失利 推倒圈票處抗議

2018-05-08 09:27

吳音寧送「殘貨」回鄉 朱學恒：有背景、錯的都對

2018-05-08 09:25
看更多

熱門文章

樹菊嬤拱馬英九再選挨批 反遭網友砲轟：現代版文革？

2018-05-07 23:03

吳音寧自提加薪又挨罵 她的年薪不只250萬元！

2018-05-08 11:17

無關柯文哲 蘇煥智：退黨參選是因民進黨執政無能

2018-05-07 22:41

小英說2電池一家用5天 翟本喬：下次總統選懂數學的

2018-05-08 16:22

星戰迷變裝在總統府和衛兵站哨 李家同：非常難過

2018-05-07 21:59

國軍女力再展現 陸官胡家琪錄取美國西點軍校

2018-05-08 02:23

吳音寧送「殘貨」回鄉 朱學恒：有背景、錯的都對

2018-05-08 09:25

蔡英文談稅改「明年報稅 今年可以開始花錢了」

2018-05-07 20:41

丁守中拜會吳敦義 國民黨：民進黨徵召賴清德機會大

2018-05-08 13:17

孫大千：不管怎麼棄保 柯文哲都不可能被棄

2018-05-08 09:22

吳思瑤指自己做文化苦工 孫大千：占便宜說成做功德

2018-05-08 08:46

棄保效應？孫大千：柯文哲絕不會被「棄」

2018-05-08 09:40

退伍上校取消子女教育補助 退輔會坦言基層抱怨連天

2018-05-07 18:55

綠營北市若自提人選 丁守中估僅兩種可能

2018-05-07 19:12

吳茂昆專利疑雲 東華現任校長：我也很想知道真相！

2018-05-08 10:37

吳音寧又惹議 農業界：根本沒搞清楚狀況

2018-05-08 15:01

陳監委好忙！諷扁劇一堆人中槍 王建煊還排不上？

2018-05-08 08:00

總統：核一核二若出事北部全癱瘓 國家致命風險

2018-05-07 22:12

核廢場址不再排除直轄市「為新北市量身訂作」？

2018-05-08 00:07

蔡英文談供電「今年有挑戰性 但不代表不會度過」

2018-05-07 21:07

算帳時間又到了 哪些縣市榮登「省錢」前段班？

2018-05-08 09:00

【重磅快評】吳音寧拿公款買菜 看柯P如何繼續圍事？

2018-05-08 16:53

國民黨如何找回正面價值？游梓翔：藏在3政治人物名字

2018-05-08 13:59

柯文哲：深澳電廠蓋下去 3年降汙努力被抵銷

2018-05-08 00:14

批軍人年改 江啟臣怒：憑空想像的配套方案

2018-05-07 23:03

純舊制退役老兵平均78歲 柯志恩：退休金還能領幾年

2018-05-07 20:00

台灣未收到WHA邀請函 徐國勇：中國應負最大責任

2018-05-08 10:56

年輕人挺柯 戴季全：因為民進黨做得不夠好

2018-05-08 09:40

蘇貞昌向侯友宜喊話：馬教授教了他什麼應出來講清楚

2018-05-08 12:37

林口電廠聲稱最先進？新北環保局：汞排放超美標2倍

2018-05-08 12:51

軍改草案 邱國正：5成退役袍澤滿意

2018-05-07 19:53

WHA確定未獲邀 懶人包告訴你台灣處境

2018-05-08 12:04

影／議員初選太激烈！沒大咖站台 王致雅街頭熱舞搏版面

2018-05-08 13:22

新竹戰機頻繁出動 遭批擾民

2018-05-08 00:20

深澳電廠疑慮 一張表看台電如何回應

2018-05-08 00:17

前瞻釋憲遭駁回 大法官打臉大法官

2018-05-08 12:10

同心演習教召 國防部將簡訊通知後備軍人準時入列

2018-05-08 10:41

台灣人沒狼性？李茂生：台大法學院狼性學生很多

2018-05-08 15:51

新聞幕後／綠與柯等出牌 這齣戲還沒完

2018-05-08 00:26

新聞眼／深澳、核廢 中央地方不同調…夾心「蘇」？

2018-05-08 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top