對岸施壓美航更名被拒 陳水扁：台灣政府做了什麼？

針對中國大陸施壓美國航空公司，將台灣更名一事，前總統陳水扁今發新勇哥物語表示，應該給美國川普總統及其政府按讚，這就是美國總統及其政府為了捍衛美國的國家利益，一定會表達政府的嚴正立場，「反觀台灣政府面對中國的蠻橫無理，又做了多少可以讓台灣人民感動的事！？」

「新勇哥物語99」全文如下：

勇弟：應該給美國川普總統及其政府按讚！針對中國民航局4/25發函美國航空公司在內的36家航空公司，要求他們在網站和促銷資料中改變對台灣、港澳的稱謂。白宮發言人斥為無理取鬧，美國要求中國停止威脅及恫嚇美國航空公司與公民。白宮說「川普打著反對政治正確的路線在美參選總統，當中國共產黨強加中國式的政治正確在美國公司與公民身上時，川普會為美國人起身反抗。」

勇哥：這就是美國總統及其政府為了捍衛美國的國家利益，一定會表達政府的嚴正立場，更會站穩美國國家整體的最高利益。美國有利益，台灣才有利益。但當台灣利益與美國利益不一致時，美國總統一定先維護自己國家的利益。美國政府不論哪個政黨執政，都不會為了成就台灣利益，而犧牲美國利益。反觀台灣政府面對中國的蠻橫無理，又做了多少可以讓台灣人民感動的事！？

勇弟：我看過阿扁寫的獄中書《1.86坪的總統府》P265 ，阿扁回憶2007.6.26 ，AIT (美國在台協會)楊甦棣處長為了台灣入聯申請與公投議題，在總統府和阿扁總統有過重要對話。美方除了明確表達美國政府的立場，宣示「我們全面拒絕中華人民共和國宣稱台灣為其一部分。」同時重申聯合國銓釋台灣為中國的一部分，「是基於1971年通過的2758號決議文，也就是中華民國在聯合國的代表權轉由中華人民共和國承繼的時候，我們不接受這樣的銓釋。而且也向聯合國的高層表達了我們的看法。⋯⋯⋯⋯。因為對美國而言，台灣地位的問題仍然是懸而未決的。」

勇哥：5月7日中國國台辦發言人也提到台灣不能參加WHA，是因為民進黨不接受「一個中國原則」，所謂「台灣是中國的一部分」也是依據聯合國2758號決議文而來。殊不知美國的「一個中國政策」，是完全不能接受聯合國決議文有說到台灣是中華人民共和國的一部分的銓釋。

勇弟：美國的「一個中國政策」與中國的「一個中國原則」是不一樣的，美國主張台灣國際地位未定，台灣也不是中華人民共和國的一部分。接下來我們要怎麼做？

勇哥：「民主自決救台灣」，自助而後人助。台灣人啊！今嘛毋拼等何時？