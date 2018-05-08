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北京月領高薪卻得吸「毒空氣」 他問有比台灣好嗎？

山雨欲來：立院明審軍改 今晚提前封鎖出入口

2018-05-08 17:21聯合報 記者程嘉文╱即時報導

攸關軍人退休金改革的陸海空軍軍官士官服役條例修法，明天將在立院外交國防委員會進行逐條審查。由於蔡總統先前已經宣示，軍人年改將與先前已經完成修法的公教年改，一起在今年7月1日上路。依據立法時程，本周之內必須完成委員會初審，送回院會。由於法案還需歷經一個月協商「冷凍期」，才能交付院會二、三讀完成立法，然後再送總統府公告生效。如果本周四的委員會都無法將其送出，蔡總統的宣示就幾乎註定要跳票。

民進黨團方面傳出，為避免夜長夢多，希望在明天（周三）之內，就完成法案初審。甚至還有消息指出，為避免國民黨立委強力杯葛議事，民進黨可能提出動議，將整個草案「打包」表決不逐條審查，就完成初審回到院會。

抗議退休金改革的退伍軍人團體「八百壯士捍衛權益」發出消息表示，號召退伍軍人明天下午1時再度發起陳情抗議，「絕不能坐視違憲亂國的錯誤法案成立」。八百壯士並宣稱，這次活動不再召開協調會，請各團體負責人於中午12時前，至指揮所領受個別任務。

由於先前4月25日，退伍軍人團體衝擊立院正門，導致多位警察、記者與抗議人士受傷。這次警方如臨大敵，不但立院中山南路正門前已經堆疊多層拒馬，周邊濟南路、青島東路在林森南路與中山南路之間的路段，也已封閉不讓車輛進入。立院總務處並宣告，今天晚間7時開始，封閉各出入口，停止車輛進出，明天員工上班，只能由青島東路、濟南路通過「封鎖線」進入院區。

立院門口的中山南路、青島東路口，已經架起多層拒馬，避免抗議人士衝擊。記者程嘉文／...
立院門口的中山南路、青島東路口，已經架起多層拒馬，避免抗議人士衝擊。記者程嘉文／攝影
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