山雨欲來：立院明審軍改 今晚提前封鎖出入口

2018-05-08 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



攸關軍人退休金改革的陸海空軍軍官士官服役條例修法，明天將在立院外交國防委員會進行逐條審查。由於蔡總統先前已經宣示，軍人年改將與先前已經完成修法的公教年改，一起在今年7月1日上路。依據立法時程，本周之內必須完成委員會初審，送回院會。由於法案還需歷經一個月協商「冷凍期」，才能交付院會二、三讀完成立法，然後再送總統府公告生效。如果本周四的委員會都無法將其送出，蔡總統的宣示就幾乎註定要跳票。

民進黨團方面傳出，為避免夜長夢多，希望在明天（周三）之內，就完成法案初審。甚至還有消息指出，為避免國民黨立委強力杯葛議事，民進黨可能提出動議，將整個草案「打包」表決不逐條審查，就完成初審回到院會。

抗議退休金改革的退伍軍人團體「八百壯士捍衛權益」發出消息表示，號召退伍軍人明天下午1時再度發起陳情抗議，「絕不能坐視違憲亂國的錯誤法案成立」。八百壯士並宣稱，這次活動不再召開協調會，請各團體負責人於中午12時前，至指揮所領受個別任務。