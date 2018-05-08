加入CPTPP做準備 立院三讀農業配套修法

2018-05-08 17:04 中央社 台北8日電



立法院會今天三讀修正通過植物品種及種苗法、農藥管理法部分條文，將植物品種的種類納入品種權的保護，以及將新農藥相關試驗資料，給予10年的保護期。為加入CPTPP預作準備。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）3月8日在智利簽署，行政院政務委員鄧振中曾表示，相關部會全力為加入CPTPP做準備。準備工作也包括推動相關修法，鄧振中說，希望相關法案可以儘速通過，這將有助爭取CPTPP會員國支持台灣加入。

立法院今天三讀修正通過兩項配套修法，在植物品種及種苗法的部分，三讀條文將植物新品種保護國際公約（UPOV1991）規定的所有植物品種，均納入品種權保護。未來將有利引進國外的新品種，也有助於與外國進行雙邊互惠合作，與國際接軌。

至於在農藥管理法的部分，三讀條文規定，農藥新有效成分經核准登記者，自核准登記日起，給予10年的保護期；成品農藥新增、變更劑型或含量經核准登記者，自核准登記，給予7年的保護期；成品農藥新增使用範圍經核准登記者，給予4年的保護期。

負責提案修法的民進黨立委莊瑞雄告訴中央社記者，農藥管理法的修法內容將與國際接軌，有助於鼓勵國外業者來台登記新藥，也能推動國內農藥相關產業的研發動能。