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北京月領高薪卻得吸「毒空氣」 他問有比台灣好嗎？

【重磅快評】吳音寧拿公款買菜 看柯P如何繼續圍事？

2018-05-08 16:53聯合報 主筆室╱即時報導

北農總經理吳音寧又給台北市長柯文哲找麻煩了，先是被爆料拿公費買農產品殘貨，並將其中七成送回家鄉，接著又被發現她早在年前就自提加薪，年薪不只250萬；柯市長先說「如果不對就罵一頓」，後來發現苗頭不對，又說將調查買殘貨一事，談到加薪，柯又說這是公司治理，這種超完美切割，當今也只有柯市長才做得到。      

我們把時間稍微回溯一下，發現吳音寧其實是挺忙的，即使在北農休市風波期間大搞神隱，但她還是做了一件事，即開市之後，她馬上出面「處理」拍賣不完的殘貨，用公費買下拍賣不完的果菜送回家鄉，這些事情繁瑣，總得費些工夫連絡處理。  

即便在休市風波之前，她也沒閒著，她積極處理加薪案，年前自提北農全體員工加薪3至5趴，她也自然加薪7.5萬，外界一直說她年薪250萬，其實是不正確的。  

買殘貨和自提加薪，看似兩件事，其實還有是連結的；吳音寧看不懂財報，但不代表她不會算，雖然她是主管，加薪只能加3趴，加不到5趴，但她大筆一揮，就可以動用公款買殘貨送回家鄉，做自己的功德，這算盤打得精，光是這點，柯市長就不該太小看她了。

柯市長自恃智商過人，但高薪實習生為何一再敢在他的眼下為所欲為？想加薪就加薪，想休市就休市，想買殘貨回家就動支公費？原因無他，只因吳音寧吃定了柯市長，一來看準柯不敢對綠營開戰，二來，即使捅出樓子，柯一定會為她好好切割，保她平安無事。  

果然，當議員質詢2月27日北農開市當天，吳音寧買下9.12公噸殘貨後，竟將逾7成蔬菜送給彰化溪洲的水尾社區發展協會，質疑公器私用。柯文哲反應竟是「如果不對，就罵一頓」，明顯演戲喊爽， 後來發現這件事恐怕有點問題，翌日改口要內部調查，展現典型的柯氏風格。

今天又爆吳音寧去年竟提案為北農員工加薪3%到5%，調幅高過中央的3%，自己的年薪也增加到257.5萬，挨批做得這麼爛，還可以加薪，北農主祕也證實，北農今年1月已調薪，「從基層員工到總經理，人人有獎。」

柯文哲心裡清楚，北農不是不能加薪，但社會觀感不佳，只好擠出一套說詞，指加薪是全體員工全部都加，不會只加吳音寧一個，還說這就是公司治理，他們自己處理，北市府只管他們營運上有沒有問題。

在年初休市風波中，柯文哲對吳音寧老是擺出一付「人是農委會硬塞過來」的態勢，不想對吳出手，即使副市長說了重話，最後還是輕輕放下，但這回他又說加薪是公司治理，北農自己處理，北市府只管他們營運有沒有問題，巧妙轉換角色，也為吳音寧指引一條開脫之路。

顯然，柯文哲給吳音寧不只一次機會，原因無他，只因吳的深綠顏色以及有綠營高層可倚仗，只不過，公司治理和圖利還是有法律分際，用公款獨厚特定團體，難道是柯文哲可以用公司治理繼續「圍事」下去？   

北農總經理吳音寧（左）又給台北市長柯文哲出難題了。本報資料照片
北農總經理吳音寧（左）又給台北市長柯文哲出難題了。本報資料照片
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吳音寧北農柯文哲
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