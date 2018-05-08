開放核食？ 吳釗燮：若檢視體制獲國人信心就有可能

2018-05-08 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



外交部長吳釗燮今天表示，在是否開放日本核災地區食品的議題上，政府政策立場持續性很強，要確保的是國人的健康，若要確保國人健康，就要建立其他國家食品輸入的檢視體制，「若檢視體制能獲得國人信心，當然開放就有可能」。

日本首相安倍晉三明天將和訪日的中國總理李克強會談，內容包括中國擬放寬福島核電廠發生核災後禁止日本部分地區食品進口的措施，中日考慮成立協商機構，研議鬆綁的細節；目前只剩中國大陸和台灣全面禁止福島地區食品輸入。

吳釗燮今天和媒體茶敘時被問到核災地區食品，表示日本和中國的關係改善，會有很多人聯想到台日關係會因此慢下來，或是受到影響，但他從「日本朋友」那邊得到消息，說日本和中國關係的改善不會影響台日關係，日台之間交流的成果都會留下。

吳釗燮說，即使中國跟印度或和澳洲的關係改善，都不會影響我們和他們之間的實質關係成長，我們會就國家有利的方向推動台日關係。

吳釗燮說，政府政策立場持續性很強，要確保的是國人的健康，若要確保就要建立其他國家食品輸入的檢視體制，如果檢視體制能獲得國人信心，當然開放就有可能。