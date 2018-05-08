打臉李大維 吳釗燮：沒有建交口袋名單

2018-05-08 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



外交部長吳釗燮下午在與媒體茶敘時表示，目前外交部並沒有建交口袋名單，政府並沒有要進行金錢外交，目前並沒有準備建立新的邦交關係。

由於前任外長李大維曾在立法院透露，外交部有建交口袋名單，且不只一個，但今天吳釗燮的說法等於打臉李大維。

吳釗燮在被問到多明尼加斷交之後，政府有什麼新的方向或策略以鞏固剩下的邦交國？他表示，這個議題與我國參與世界衛生大會很像，如果台灣只是孤軍奮戰，我們面對的阻力很大，台灣的政經實力要維繫邦交國是很困難的，但德不孤必有鄰，如台灣在民主的表現與協助其他國家方面都讓大家覺得是模範生，我想我們台灣是在維繫邦交上，也會獲得一些主要國家的支持。一些理念相近國家在協助台灣參加世衛組織的力道在增強，協助台灣穩固邦交上，力道也不斷增強當中，這是外交的新的方向。

另外，他說，就是讓更多國家了解，我們與邦交國關係是對大家都有利的，很多朋友跟總統到邦交國訪問，在邦交國我作了很多讓當地人民有感的事情，如訓練年輕人等，受到當地人民歡迎，希讓更多理念相近國家了解，維繫我與邦交國關係，對國際社會是有利的。

被問到是否已有一些建交的口袋名單，吳釗燮說，外交部沒有口袋名單，我們應認真去經營邦交國，讓他們認為維繫邦交很重要，有些問題不需民調都會了解老百姓的感受，就是不應再去進行金錢外交，如要花那麼大的錢去爭取一個兩個邦交國，台灣人民不一定支持這樣的作為，因此我們都是盡力在維繫既有邦交關係，沒有口袋名單，也沒有準備要建立新的邦交關係。

對於AIT下月新館揭幕，美國有何層級來台，非常強烈受到美方的朋友或AIT，希望邀請到比較重量的人士來台參加典禮，但究竟能邀請到什麼人，外交部目前並沒有掌握。但可以感受到，美國相關單位的熱忱 ，希望邀請相當高層的人士，能否邀請到，要看那些人士屆時有沒有時間來台。但美國AIT的新館，象徵美國對台的承諾不會改變。