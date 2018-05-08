有機農業促進法三讀通過 冒稱有機最高罰60萬元

2018-05-08 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



立法院今三讀通過「有機農業促進法」草案，除明確定義有機農產品，也明定有機農產品須經驗證，若未經驗證冒稱有機農產品，最高可罰60萬元，而未經檢驗合格使用有機農產品標章，最高可罰200萬元。

在民進黨立委陳亭妃、陳歐珀、高志鵬、蔡適應等陪同下，前行政院長游錫堃日前拜會立法院長蘇嘉全及朝野各黨團，希望儘速推動有機農業促進法立法，讓台灣成為有機國，有利於農產品銷售到世界各國，認為草案已完成初審，盼能夠在本會期三讀通過。

立法院今三讀通過有機農業促進法草案，明訂有機農業是基於生態平衡與養分循環原理，不施用化學肥料或農藥，不使用基因改造科技，進行農作、森林、水產、畜牧等農產品生產的農業；有機農產品為農產品生產、加工、分裝及流通過程，符合中央主關機關訂定的驗證基準，並經本法規定檢驗合格，或符合我國認證的境內外驗證機構驗證合格的進口農產品。

草案也規定，若有農產品未經驗證合格，以有機名義販賣、標示、展示或廣告，可處6萬元以上60萬元以下罰款，並得按次處罰；若有農產品未經驗證合格即使用有機農產品標章，可處20萬元以上200萬元以下罰款。

草案條文並明訂，中央主管機關為促進農業永續發展，應設任務編組，並諮詢相關機關、團體意見，以發展有機國家為目標，每4年提出有機農業促進方案，報請行政院核定後實施。

條文明定，直轄市、縣市主管機關應視其轄區條件逐年檢討及開發設置有機農業促進區，並鼓勵民間合作生產或共同運銷組織參與設置。農產品經營者承租公有土地或國營事業土地，作有機農業使用，應給予土地租金優惠。

民進黨立委蔡培慧指出，有機農業促進法通過是劃時代進展，立法經過數十多年的努力，過程中必須要強調食安、農安、環安環環相扣，今天有機農業的生產過程，健康友善的生產連結，從土地到消費者，每一個環節都應該要把關，把關的過程中，有機農業的生產有非常多需要突破的環節，政府應該給予協助。

她直言，目前有機農業有兩千九百三十二戶，但是耕作的面積是六千七百八十四公頃，只占面積的0.8%，相較於先進國家的5%至8%還有很大的努力空間。