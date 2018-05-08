有機農業促進法三讀 冒用有機標章最重罰200萬

2018-05-08 16:45 中央社 台北8日電



立法院今天三讀通過有機農業促進法，明定有機農產品必須獲得驗證，如未經驗證就冒稱有機農產品，最高可罰新台幣60萬元；未經檢驗合格就使用有機農產品標章，最高罰200萬元。

前行政院長游錫(方方土)為推動有機農業促進法立法，2日下午在民主進步黨立委陳亭妃、陳歐珀、高志鵬、蔡適應等人陪同下，拜會立法院長蘇嘉全及朝野黨團。游錫(方方土)說，若讓台灣成為有機國，農產可以銷售到世界各國。

立法院今天三讀通過有機農業促進法，條文明定，有機農產品必須取得驗證，且應明確標示品名、原料名稱、農產經營者、原產地、驗證機構、驗證證書字號。若是未經驗證就冒稱是有機農產品，最高可罰60萬元；若是未經驗證就使用有機農產品標章者，最高可罰200萬元。

三讀條文明定，有機農業是基於生態平衡與養分循環原理，不施用化學肥料或農藥，不使用基因改造科技，進行農作、森林、水產、畜牧等農產品生產的農業。

條文明定，中央主管機關為促進農業永續發展，應設任務編組，並諮詢相關機關、團體意見，以發展有機國家為目標，每4年提出有機農業促進方案，報請行政院核定後實施。

條文明定，直轄市、縣市主管機關應視其轄區條件逐年檢討及開發設置有機農業促進區，並鼓勵民間合作生產或共同運銷組織參與設置。農產品經營者承租公有土地或國營事業土地，作有機農業使用，應給予土地租金優惠，租期可獲10年以上20年以下的保障。

民進黨立委蔡培慧則說，食安、農安、環安，環環相扣，有機農業的生產過程，健康友善的生產連結，從土地到消費者，每個環節都該把關，在把關的過程當中，有機農業的生產有很多需要突破的環節，政府應給予協助。