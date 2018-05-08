小英說2電池一家用5天 翟本喬：下次總統選懂數學的

蔡英文總統。聯合報系記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 蔡英文總統參觀電動機車廠後指出，機車內兩個電池，可以維持一個家庭五到六天用電量，「翟神」和沛科技公司創辦人翟本喬在臉書表示，他覺得怪怪的，所以算一下，Gogoro 兩個電池可以維持 0.185天，所以這代表蔡英文數學太爛？蔡英文在騙我們？還是幕僚騙了蔡英文？拜託大家，下次總統請選一個懂數學/科學/工程/邏輯的好嗎？

貼文全文如下：

「蔡總統舉例，Gogoro電動機車裡面都兩個大電池，如果這種機車有一千萬輛，那有多少個大電池在每一個人的手上？她算過，這兩個大電池，可以維持一個家庭至少五到六天的用電量」

嗯......我覺得怪怪的，所以我也來算一下：

1. Gogoro 的電池容量是 1.37 KWH，兩個一共 2.74度電。

2. 我家四個人1-2月 (沒開什麼冷氣) 用電874度，平均每天14.8度。

3. Gogoro 兩個電池可以維持 0.185天。

4. 想要維持5-6天，用電量得是我的 1/30。

從另一個角度來看：

1. 台灣住宅用電2017年約450億度。

2. 除以一年8760個小時，平均功耗514萬千瓦。

3. 除以2300萬人，平均每人223瓦。台灣家戶平均人數 2.78，用電 620 瓦，等於每天14.88度。 (驚奇！我家四口用得比平均2.78口要少！)

4. 兩個 Gogoro 電池可以維持 4.4 個小時。

所以這代表什麼？

1. 蔡英文數學太爛？

2. 蔡英文在騙我們？

3. 幕僚騙了蔡英文？

拜託大家，下次總統請選一個懂數學/科學/工程/邏輯的好嗎？