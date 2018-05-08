親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
能源問題面面觀
WHA確定未獲邀
九合一選戰焦點
前瞻釋憲遭駁回
政治
軍事
綜合

星宇航回歸 張國煒：另外兩家很緊張我要做的事

陳建仁：台日一起「新南向」 創造三贏政策

2018-05-08 16:22聯合報 記者林河名╱即時報導

副總統陳建仁今天接見「橫濱、靜岡華僑各界回國致敬團」時表示，希望能和日本在科技產業及技術研發上進行整合，「也歡迎日本企業能和我們一起到東南亞國家」，以台灣的技術及供應鏈，加上日本的研發能量及品牌形象，兩國合作一起到新南向國家去投資，相信能夠創造出台、日及東南亞國家的三贏政策。

總統府新聞稿表示，「橫濱華僑總會」會長洪益芬等人由僑務委員會副委員長呂元榮陪同拜會副總統；陳建仁肯定僑領團結僑界，並期盼持續支持政府政策，運用海外影響力，為台灣在國際上發聲。

陳建仁表示，政府除透過拓展國內基礎建設來提高內需市場，也積極推動新南向政策，展現台灣對外關係的多元格局，期盼與區域內各國進行更多元的交流合作。

陳建仁說，橫濱華僑總會於1946年創立，到現在已經70多年，自成立以來即支持中華民國，配合政府推動僑務及外交工作，不遺餘力；尤其每年在橫濱中華街盛大舉辦雙十節國慶活動，吸引數萬遊客圍觀，不僅提升中華民國台灣的能見度，也顯現團員愛國的熱忱，這次更結合橫濱中華學院、京濱三江公所、橫濱自由華僑婦女協會及靜岡縣台灣總會等僑會回國參訪，展現僑會凝聚力及對中華民國台灣的支持，他要代表政府表達感謝及歡迎之意。

陳建仁提到，蔡總統上任後，積極推動台日關係，去年，日本交流協會正名為「日本台灣交流協會」，我國亞東關係協會也正名為「台灣日本關係協會」，而且最近日本政府更首度派遣總務副大臣赤間二郎來到台灣，顯示兩國經過40年的努力，已經邁入新的夥伴階段。

陳建仁表示，近兩年在蔡總統的領導下，台灣積極推動各項改革，很多的改革都是過去十年、二十年沒有做的；包含司法、年金改革、社會住宅、長照2.0以及轉型正義等；當政府開始推動改革，當然會面臨到一些阻力，但是蔡總統堅持只要改革對國家及人民有利，即使會面臨一些陣痛，她還是會堅持到底。

「台灣經濟也逐漸擺脫沉悶與停滯，經濟成長率連續兩年超過預期。」陳建仁說，去年出口總額是歷年的次高，失業率3.67%則是17年來的最低點，顯示政府積極推動改革的初步成果已經逐漸展現。

他強調，為了加快台灣產業轉型升級的速度，政府正積極推動「5加2產業創新計畫」，希望讓台灣有更高階的產業，讓年輕人找到適合自己興趣的志業，甚至能夠自行創業。政府並全面啟動前瞻基礎建設，像最近經濟部正在推動的近海風能產業，預計在20年內能吸引2兆元的投資；未來台灣將成為東亞地區風能發電的典範。

陳建仁指出，台灣的經濟成長與亞洲許多國家具有高度的關聯性，希望僑領們能運用長期深耕的人脈、資金及資源，結合政府經貿政策的戰略藍圖，為台灣在國際上發聲，並以實際行動協助臺灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等亞洲區域經濟整合機制，同時，協助政府與日本政府進一步簽訂「台日經濟夥伴協議（EPA）」，以增進彼此的經貿合作關係。

副總統陳建仁接見「橫濱、靜岡華僑各界回國致敬團」。圖╱總統府提供
副總統陳建仁接見「橫濱、靜岡華僑各界回國致敬團」。圖╱總統府提供
分享

陳建仁中華民國東南亞
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

【重磅快評】吳音寧拿公款買菜 看柯P如何繼續圍事？

2018-05-08 16:53

開放核食?吳釗燮:若檢視體制獲國人信心就有可能

2018-05-08 16:51

吳秉叡批國民黨：蓋核一、二、四在新北 把市民當什麼

2018-05-08 16:49

打臉李大維 吳釗燮：沒有建交口袋名單

2018-05-08 16:42

有機農業促進法三讀通過 冒稱有機最高罰60萬元

2018-05-08 16:40

小英說2電池一家用5天 翟本喬：下次總統選懂數學的

2018-05-08 16:22

立院三讀：駕車拒檢逃逸重罰 最高三萬元

2018-05-08 15:16

吳音寧又惹議 農業界：根本沒搞清楚狀況

2018-05-08 15:01

影／吳音寧爭議不斷 柯文哲:市府近期調查

2018-05-08 15:01

法院查封國民黨屏東縣黨部大樓 黨工抗議

2018-05-08 14:42

人事全過關 政院：促轉會月底可運轉

2018-05-08 14:01

最新財產申報 何啟功逾百筆土地多為繼承

2018-05-08 13:03

與朱立倫密會談選總統？ 郝龍斌兩句話回應

2018-05-08 12:54

監院強調：未來將更主動揭露資訊

2018-05-08 12:49

桃園航空城7年虧2.9億還要加薪 議員：社會觀感差

2018-05-08 12:45

蔡英文：台中的智慧機械最成功 去年產值已突破兆元

2018-05-08 12:42

【即時短評】司法棄守正義最後防線 我手中還有選票

2018-05-08 12:32

日本冰壺美少女訪代表處 出借奧運銅牌讓謝長廷圓夢

2018-05-08 12:16

機器手臂不聽話？蔡英文4度觸控沒反應

2018-05-08 12:15

抗議促轉未納原住民 親民黨拒行使促轉委員同意權

2018-05-08 11:57

影／八百壯士9日擬激烈抗爭 警籲理性：將強勢執法

2018-05-08 11:52

國民黨指中選會違法擴權 用行政程序干擾反核食公投

2018-05-08 11:27

吳音寧自提加薪又挨罵 她的年薪不只250萬元！

2018-05-08 11:17

立院投票 促轉會主委、副主委人事案通過

2018-05-08 11:16

影／反核食公投卡案 郝龍斌：蔡英文媚日罔顧人民健康

2018-05-08 11:12

吳茂昆專利疑雲 東華現任校長：我也很想知道真相！

2018-05-08 10:37

促轉會人事同意權 黃國昌：對正副主委投反對票

2018-05-08 10:25

【重磅快評】中日解凍下的台日困境

2018-05-08 10:11

時力軍改出爐 退將赴陸活動將剝奪退除給與

2018-05-08 09:58

棄保效應？孫大千：柯文哲絕不會被「棄」

2018-05-08 09:40

藍突襲促轉會失利 推倒圈票處抗議

2018-05-08 09:27

吳音寧送「殘貨」回鄉 朱學恒：有背景、錯的都對

2018-05-08 09:25

藍委拒行使促轉委員同意權 批「英德」政府酬庸獨派

2018-05-08 09:12

吳思瑤指自己做文化苦工 孫大千：占便宜說成做功德

2018-05-08 08:46

衛福部長投書日媒籲讓台灣參加WHA 創造雙贏

2018-05-08 08:42

陳監委好忙！諷扁劇一堆人中槍 王建煊還排不上？

2018-05-08 08:00

促轉會委員被提名人選 立院今行使同意權

2018-05-08 05:56

蔡總統：對等、尊重 兩岸坐下來談

2018-05-08 00:08

未收WHA邀請函 我將遞抗議信

2018-05-08 00:02
看更多

熱門文章

樹菊嬤拱馬英九再選挨批 反遭網友砲轟：現代版文革？

2018-05-07 23:03

吳音寧自提加薪又挨罵 她的年薪不只250萬元！

2018-05-08 11:17

無關柯文哲 蘇煥智：退黨參選是因民進黨執政無能

2018-05-07 22:41

星戰迷變裝在總統府和衛兵站哨 李家同：非常難過

2018-05-07 21:59

蔡英文談稅改「明年報稅 今年可以開始花錢了」

2018-05-07 20:41

國軍女力再展現 陸官胡家琪錄取美國西點軍校

2018-05-08 02:23

吳音寧送「殘貨」回鄉 朱學恒：有背景、錯的都對

2018-05-08 09:25

孫大千：不管怎麼棄保 柯文哲都不可能被棄

2018-05-08 09:22

丁守中拜會吳敦義 國民黨：民進黨徵召賴清德機會大

2018-05-08 13:17

吳思瑤指自己做文化苦工 孫大千：占便宜說成做功德

2018-05-08 08:46

棄保效應？孫大千：柯文哲絕不會被「棄」

2018-05-08 09:40

國防部長嚴德發：嚴禁國軍使用中國大陸廠牌手機

2018-05-07 17:20

退伍上校取消子女教育補助 退輔會坦言基層抱怨連天

2018-05-07 18:55

民進黨四巨頭懇談後 蘇煥智仍堅持退黨選北市長

2018-05-07 18:17

綠營北市若自提人選 丁守中估僅兩種可能

2018-05-07 19:12

陳監委好忙！諷扁劇一堆人中槍 王建煊還排不上？

2018-05-08 08:00

吳茂昆專利疑雲 東華現任校長：我也很想知道真相！

2018-05-08 10:37

總統：核一核二若出事北部全癱瘓 國家致命風險

2018-05-07 22:12

核廢場址不再排除直轄市「為新北市量身訂作」？

2018-05-08 00:07

算帳時間又到了 哪些縣市榮登「省錢」前段班？

2018-05-08 09:00

柯文哲：深澳電廠蓋下去 3年降汙努力被抵銷

2018-05-08 00:14

批軍人年改 江啟臣怒：憑空想像的配套方案

2018-05-07 23:03

國民黨如何找回正面價值？游梓翔：藏在3政治人物名字

2018-05-08 13:59

純舊制退役老兵平均78歲 柯志恩：退休金還能領幾年

2018-05-07 20:00

蔡英文談供電「今年有挑戰性 但不代表不會度過」

2018-05-07 21:07

吳音寧又惹議 農業界：根本沒搞清楚狀況

2018-05-08 15:01

年輕人挺柯 戴季全：因為民進黨做得不夠好

2018-05-08 09:40

台灣未收到WHA邀請函 徐國勇：中國應負最大責任

2018-05-08 10:56

軍改草案 邱國正：5成退役袍澤滿意

2018-05-07 19:53

陪蘇貞昌露面 朱市府前副手陳伸賢讚蘇「有效率」

2018-05-07 18:03

蘇貞昌向侯友宜喊話：馬教授教了他什麼應出來講清楚

2018-05-08 12:37

WHA確定未獲邀 懶人包告訴你台灣處境

2018-05-08 12:04

新竹戰機頻繁出動 遭批擾民

2018-05-08 00:20

影／議員初選太激烈！沒大咖站台 王致雅街頭熱舞搏版面

2018-05-08 13:22

深澳電廠疑慮 一張表看台電如何回應

2018-05-08 00:17

林口電廠聲稱最先進？新北環保局：汞排放超美標2倍

2018-05-08 12:51

新聞幕後／綠與柯等出牌 這齣戲還沒完

2018-05-08 00:26

同心演習教召 國防部將簡訊通知後備軍人準時入列

2018-05-08 10:41

新聞眼／深澳、核廢 中央地方不同調…夾心「蘇」？

2018-05-08 00:10

前瞻釋憲遭駁回 大法官打臉大法官

2018-05-08 12:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top