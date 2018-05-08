陳建仁：台日一起「新南向」 創造三贏政策

2018-05-08 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



副總統陳建仁今天接見「橫濱、靜岡華僑各界回國致敬團」時表示，希望能和日本在科技產業及技術研發上進行整合，「也歡迎日本企業能和我們一起到東南亞國家」，以台灣的技術及供應鏈，加上日本的研發能量及品牌形象，兩國合作一起到新南向國家去投資，相信能夠創造出台、日及東南亞國家的三贏政策。

總統府新聞稿表示，「橫濱華僑總會」會長洪益芬等人由僑務委員會副委員長呂元榮陪同拜會副總統；陳建仁肯定僑領團結僑界，並期盼持續支持政府政策，運用海外影響力，為台灣在國際上發聲。

陳建仁表示，政府除透過拓展國內基礎建設來提高內需市場，也積極推動新南向政策，展現台灣對外關係的多元格局，期盼與區域內各國進行更多元的交流合作。

陳建仁說，橫濱華僑總會於1946年創立，到現在已經70多年，自成立以來即支持中華民國，配合政府推動僑務及外交工作，不遺餘力；尤其每年在橫濱中華街盛大舉辦雙十節國慶活動，吸引數萬遊客圍觀，不僅提升中華民國台灣的能見度，也顯現團員愛國的熱忱，這次更結合橫濱中華學院、京濱三江公所、橫濱自由華僑婦女協會及靜岡縣台灣總會等僑會回國參訪，展現僑會凝聚力及對中華民國台灣的支持，他要代表政府表達感謝及歡迎之意。

陳建仁提到，蔡總統上任後，積極推動台日關係，去年，日本交流協會正名為「日本台灣交流協會」，我國亞東關係協會也正名為「台灣日本關係協會」，而且最近日本政府更首度派遣總務副大臣赤間二郎來到台灣，顯示兩國經過40年的努力，已經邁入新的夥伴階段。

陳建仁表示，近兩年在蔡總統的領導下，台灣積極推動各項改革，很多的改革都是過去十年、二十年沒有做的；包含司法、年金改革、社會住宅、長照2.0以及轉型正義等；當政府開始推動改革，當然會面臨到一些阻力，但是蔡總統堅持只要改革對國家及人民有利，即使會面臨一些陣痛，她還是會堅持到底。

「台灣經濟也逐漸擺脫沉悶與停滯，經濟成長率連續兩年超過預期。」陳建仁說，去年出口總額是歷年的次高，失業率3.67%則是17年來的最低點，顯示政府積極推動改革的初步成果已經逐漸展現。

他強調，為了加快台灣產業轉型升級的速度，政府正積極推動「5加2產業創新計畫」，希望讓台灣有更高階的產業，讓年輕人找到適合自己興趣的志業，甚至能夠自行創業。政府並全面啟動前瞻基礎建設，像最近經濟部正在推動的近海風能產業，預計在20年內能吸引2兆元的投資；未來台灣將成為東亞地區風能發電的典範。