最新財產申報 何啟功逾百筆土地多為繼承

2018-05-08 13:03 中央社 台北8日電



監察院今天公布最新財產申報資料，衛福部次長何啟功申報逾百筆土地，多為分割繼承。行政院人事行政總處副人事長蘇俊榮與妻子投資汽車旅館新台幣800萬元。

根據財產申報資料，行政院政務委員林萬億申報4筆土地、兩輛汽車、存款622萬975元，4筆保單。內政部長葉俊榮申報8筆土地、5筆建物，一輛AUDI、一輛LEXUS汽車，存款有1395萬122元，股票有16萬1300元，債務169萬2064元為購屋貸款。葉俊榮另信託2筆土地、一筆建物和股票287萬3800元。

衛生福利部次長何啟功申報82筆土地，多為分割繼承、3筆建物、一輛VOLVO汽車、存款173萬1885元、10筆保單、另有購置不動產等債務共1585萬3678元。信託方面，何啟功申報有32筆土地、4筆建物和價值4萬2900元的股票。

行政院人事行政總處副人事長蘇俊榮申報5筆土地、一筆建物，存款有1942萬2350元，股票123萬餘元，保單12筆，事業投資860萬元，其中800萬元是蘇俊榮與妻子李佳玲投資的汽車旅館。信託部分，蘇俊榮申報11筆土地、5筆建物。

環保署長李應元申報存款1395萬6897元、一輛VOLVO汽車、基金股票共67萬8577元、台新銀行10年期美元組合式商品60餘萬元。李應元的18筆土地、兩筆建物全數交付信託。