桃園航空城7年虧2.9億還要加薪 議員：社會觀感差

2018-05-08 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市議會今天上午進行桃園航空城公司工作報告，市議員質詢批評砲聲隆隆，無黨籍市議員劉勝全、國民黨籍市議員黃敬平質詢指出，桃園航空城公司運作7年來，資產至今虧損2.9億元，年年虧損4100多萬元，如今虧損累累，遭監察院、審計單位糾正，不賺錢竟向市府呈報要加薪百分之三，「加薪有道理嗎」? 黃敬平更建議航空城公司併入經發局或先到桃園捷運公司上班，「加薪社會觀感不佳」。

航空城公司董事長黃適卓表示，航空城公司從縣府時代22人，至今已精減剩下16人，去年他和總經理減薪百分之十五，員工每人減薪1、2000元，今年依照中央政策呈報加薪百分之三，也是維護員工基本權利。

市議員劉勝全、黃敬平及國民黨籍市議員梁為超質詢批評，桃園航空城公司去年才減薪，今年又要加薪，公司經營不賺錢卻要加薪，讓社會觀感不佳，引起民怨，市府有必要好好檢討。

桃園市副市長王明德表示，如果業績好加薪沒有問題，沒有業績加薪會觀感不好，航空城公司呈報加薪案是可以檢討。

桃園航空城公司經營7年來虧損累累，引起許多市議員質詢批評，國民黨籍市議員劉茂群、楊朝偉、呂淑真、謝彰文、黃婉如、林正峰、徐其萬等人更輪番質詢指出，航空城公司7年累計虧損1.1億元，虧損都用在人事支出，業務只有招商、行銷，質疑航空城公司績效在那裡?