蘇貞昌向侯友宜喊話：馬教授教了他什麼應出來講清楚

2018-05-08 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌，今天上午到金寶山參加盧修一20周年追思會受訪時指出，國民黨中央馬英九，日前來新北市，告訴朱立倫應重啟核四，接著侯友宜就去拜訪馬英九。出來以後說，「馬教授」上課一個多小時都在講能源政策，到底馬英九教了他什麼，侯友宜應出來對外講清楚。

蘇貞昌受訪指盧修一令人懷念在於他的真誠、他的人格偉大，他是公而忘私。當年在他選台北縣長時，在選前最危急的時刻，在10萬民眾面前盧仔的驚天一跪，不是為盧個人，也不是他個人，而是為了新北市就是台北縣的前身，盧仔也希望新北市可以更好，而不是像現在這樣被比了下去，所以他會繼續努力，不會讓盧仔失望。

媒體問國民黨一直追打台電對核廢料選址問題，您怎麼看？蘇貞昌表示，這個很荒謬，民進黨反核，國民黨擁核，大家都知道。對於核廢料問題，他當台北縣長時，就堅決反對設置在台北縣， 以目前台灣的情形，他也不相信有哪個地方，可以容許設置核廢料處置場。他未來如當新北市長，一定堅決反對核廢料放置新北市！這個態度絕對堅持。

蘇貞昌指出，因為核電，過去的政府把低放射線廢棄物處置場設在蘭嶼，成為蘭嶼民眾的痛，到今天還無法解決。現在國民黨在馬英九的帶頭下，又開始說要核四運轉。這樣要核能發電，又沒有能力處置核廢料，他很想知道侯友宜先生對國民黨這樣自我矛盾的政策，到底是怎麼想的？