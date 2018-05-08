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【即時短評】司法棄守正義最後防線 我手中還有選票

2018-05-08 12:32聯合報 記者程平╱即時報導

大法官會議以有聲請人在表決時未投反對票為由，認定在野聲請前瞻釋憲未達立委1/3總額，沒收在野黨司法救濟的途徑。不過在扁政府時代，民進黨立委同樣在立院決議時未投反對票，大法官卻接受其釋憲聲請。在民進黨完全執政，連司法都無法扮演社會正義的最後防線，自甘淪為執政者獨裁的鷹爪。

民進黨執政後高舉轉型正義的大旗，要針對過去國民黨威權執政時期不當的舉措加以糾正，不過用的卻是逾越五權分立原則的手段，讓行政權凌駕司法權；又為了前瞻計畫，採取連民進黨團總召柯建銘都承認非常態的「一事不二議」手段，剝奪在野立委的提案權，恣意玩弄憲法。

相較於民進黨一路追打的國民黨一黨獨大威權體制，民進黨執政最大的不同，就是還不至於需要擔心半夜有人敲門，但促轉會、黨產會可以有凌駕司法的調查權，國會多數的民進黨可以在立院為所欲為，這與威權時期的國民黨有何不同?做為社會最後正義防線的司法，不但不吭聲，竟還甘於做執政者的打手。

民進黨執政後，種種的作為，無處不展現「只要我喜歡，有什麼不可以｣的態度，心中只要政黨之私，卻逐步侵蝕毀滅國家民主體制。如果已故大法官吳庚應該要被列入轉型正義，那完全執政完全獨裁的民進黨，民主時代還淪為政治打手的司法院呢?

還好民進黨還沒摧毀民主投票，在司法不能做為正義最後防線的時後，我們手中還有選票。

大法官會議以立委高金素梅未參與前瞻預算表決為由，剔除其聲請釋憲的資格。圖為預算在...
大法官會議以立委高金素梅未參與前瞻預算表決為由，剔除其聲請釋憲的資格。圖為預算在立法院經濟委員會審查時，朝野對立互批的情況。 聯合報系資料照片
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民進黨大法官國民黨
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