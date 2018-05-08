機器手臂不聽話？蔡英文4度觸控沒反應

2018-05-08 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



蔡英文總統上午進行5+2的產業之旅，到台中視察智慧機械試營運場域，工研院人員逐一每站詳細解說，但當請她以觸控筆啟動機器手臂時，卻4度未能啟動，直到工程師代為拿起觸控筆，只是輕輕一碰就讓機械手臂啟動，蔡英文還輕聲向說明的工研院智慧機械中心主任陳來勝小聲說了幾句話。

蔡英文參觀後對媒體高興地指出，在所有5+2產業中，台中的智慧機械是其中最成功的，去年產值已突破兆元，手工具機也由全球第5成長為第4，進步看得見且具體。

她分析，會做的這麼好和天時、地利、人和有關，天時是因為少子化趨勢，產業進行革命，生產走向智慧化，不僅減少了人力，智慧機械的使用也的確會減少人力、增進效率、做的更好以及縮短時間。

地利是台中本身是機械產業聚落且往外擴散，傳統產業加了智慧，成為智慧化生產，精密機械加了智慧也成為智慧機械，可謂是兩頭並進。

至於人和，就是中央和地方密切配合，甚至連台中市長林佳龍都帶頭，像和她握手的達梭公司機器人就是林佳龍去法國談了合作，讓達梭願意來台中一起合作打拚。

她也說下午就要去看傳統產業加了智慧，成為智慧化生產的橋椿金屬公司，以及精密機械加了智慧成為智慧機械的百德機械。

蔡英文總統今天上午前往台中市參訪智慧製造試營運場域聽取簡報，並與智慧機器人互動。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

蔡英文總統今天上午前往台中市參訪智慧製造試營運場域聽取簡報，並與智慧機器人互動。記者黃仲裕／攝影 黃仲裕 分享 facebook

蔡英文總統上午視察台中智慧機械試營運場域並高興地和法國達梭公司機器人握手。記者黃寅／攝影 黃寅 分享 facebook