抗議促轉未納原住民 親民黨拒行使促轉委員同意權

2018-05-08 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院上午進行「促進轉型正義主委、副主委及委員同意權」投票，親民黨立院團經黨團會議決議後，決定採取不進場投票方式來表達立場。黨團總召李鴻鈞表示，轉型正義的目的，是要清除所有過往歷史加諸人民的不公對待，讓國家走向公平正義的道路，這個本來是非常正面的想法。但親民黨團一貫所堅持的「原住民轉型正義相關議題」始終沒有獲得重視，包括時間點不應該只處理國民政府時期，而是應該包含日治時期，原住民被日本侵占土地與不公對待等轉型正義，都應該一視同仁，妥善處理。

此外，親民黨團也認為，上周五大法官會議不受理前瞻釋憲的聲請，其理由有侵犯立法權之虞。親民黨團表示，立委對議案採取不進場投票也是一種表達意見的方式，「不投票」本身也是一種投票，絕非大法官所謂的沒投票就是沒立場。為了凸顯司法權侵犯立法權的憲政爭議，親民黨也決議在此次促轉會委員人事同意權上，採取不投票的方式表態。

親民黨團表示，推動轉型正義相關法案的原始目的，是發掘歷史真相，完整且公平的面對過去錯誤，清理殖民與威權遺毒，重塑台灣全體人民正確的共識與價值，盡力回復人民因過往錯誤所造成的損害，以達成真心的寬恕與和解。一個真心推動轉型正義的執政黨，不會切割歷史，不會忽略原住民的苦痛坎坷，不會遺忘1947年以前的種種錯誤行為，大搞「轉型政治報復」，而不願面對現今仍舊存在的歷史遺毒，完全忽視「和解共生」的終極目標！

李鴻鈞指出，走到任何原鄉部落，看到那麼多日軍當初在那邊立的碑，上面所講的歷史至今沒有被還原真相。有些甚至變成一個觀光區！這對原住民族而言，根本就是二度傷害、二次傷痛！因此，親民黨堅持，轉型正義必須納入原住民史觀，否則就只是藍綠鬥爭的延續，只是民進黨對國民黨刨根的報復手法。只有真實而完整面對台灣所有族群的坎坷歷史，台灣人民才能真心的放下仇怨，達成寬恕與和解，才能讓前人的種種錯誤，包括欺壓、掠奪、濫殺等，永遠不會再在台灣寶島上發生。