未收WHA邀請函 府：台灣貢獻國際社會決心始終堅定

2018-05-08 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



世界衛生大會（WHA）21日在日內瓦登場，我國連續兩年未收到邀請函。總統府發言人林鶴明今表示，健康是普世人權，衛生防疫不應該有國界。儘管來自中國打壓持續，且可以預期，但台灣參與並貢獻國際社會的決心始終堅定，政府也正積極努力，爭取相關相關組織、活動的參與，確保國人的健康權益。

林鶴明表示，積極參與國際組織並做出貢獻，是台灣作為國際社會的一份子的權利和義務，更是全體台灣人的共同期盼。尤其健康是普世人權，衛生防疫不應該有國界。尤其世界衛生大會關切與服務的是全體人類的健康，而不是特定國家的政治立場。

林鶴明說，身為國際社會的一份子，台灣人民有權享有與世界上所有人一樣的健康權益，理應被一視同仁，沒有被排除在外的理由。

蔡英文總統昨接受電視台專訪表示，雖然台灣一時進不了WHA，但國際間的支持是愈來愈強，「這就是告訴我們，我們繼續努力，到了有一天，這些機構不得不考慮，就算再強的政治壓力，他們都必須接受台灣」。

林鶴明表示，誠如總統在專訪中表示，台灣在醫療領域的實力為各國所肯定，我們也盡心盡力向國際社會貢獻我們的力量，來自國際社會的支持也愈來愈多，而且聲音愈來愈大。因為健康是沒有國界的普世人權，我們繼續努力，持續累積我們在國際上的影響力，讓國際社會都能夠認知，台灣在全球衛生防疫的一環中，具有重要角色。