吳音寧自提加薪又挨罵 她的年薪不只250萬元！

2018-05-08 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



吳音寧看不懂財務報表，也無公司經營等經驗卻可以登上北農總經理大位，遭人質疑是因為詩人爸爸吳晟的關係。聯合報系資料照 分享 facebook

北農總經理吳音寧爭議不斷，繼花公帑買殘貨送到表哥擔任鄉長的彰化縣溪州鄉後，如今又爆出去年竟提案為北農員工加薪3%到5%，調幅不僅遠高過中央的3%，調薪對象還包括他自己，若以年薪250萬元計算，吳音寧是主管加3%，年薪增加到257.5萬，挨批做得這麼爛，還可以加薪，簡直不可思議。

北農主祕路全利證實，北農今年1月已調薪，平均調幅4％，主管階級最少也有3％以上，從基層員工到總經理，人人有獎。」

對此，台北市長柯文哲表示，加薪是全體員工全部都加，不會只加她一個人，更何況大家都加薪，一定會加到吳音寧。

柯文哲說，這個就是公司治理，他們自己處理，北市府只管他們營運上有沒有問題。

對於藍營議員質疑吳音寧掏公帑買蔬果送到自己的家鄉，有圖利之嫌。柯文哲說，自己當市長有個比較大的進步，就是不要聽到什麼就馬上跳下去做結論，會先調查，並給北農說明機會，已交代副市長陳景峻，這幾天會針對北農再檢討一遍。

是否覺得吳音寧是燙手山芋？柯文哲說，不管燙不燙手，都要處理。

媒體再度追問，是否會擔心處理吳音寧，會影響和小英的關係？柯文哲說，該怎麼做就怎麼做，不會原本該做的事情，因為各種顧忌就不做，這不像他的個性。

對於市議員徐弘庭揚言掛出「吳音寧不倒，柯文哲不會好」的選舉招牌，柯文哲則是大笑不已，直說「沒有其他招牌可以掛了嗎」。