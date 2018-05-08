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衛福部持續爭取參與WHA 同步籌辦5大周邊論壇

2018-05-08 11:17聯合報 記者羅真╱即時報導

我國確定未收到今年度世界衛生大會（WHA）邀請函，衛福部表示遺憾之外，更強調健康是基本人權、不該淪為政治性工具，將持續向世界衛生組織（WHO）爭取參與，並透過投書或接受訪問的方式藉國際媒體發聲；另也比照去年模式，同步籌組「世衛行動團」前往，並在當地舉辦五大主題的周邊論壇。

「我們雖卑微，但是很有正當性」，衛福部國合組技監許明暉表示，健康是基本人權，不應該受到政治性干擾，特別今年度世界衛生日關注的主題是推動全民健康覆蓋（Universal Health Coverage），這個概念正是主張全球所有人應享有基本的健康照顧，「為何獨漏台灣2300萬人？獨漏，就是違反全民健康覆蓋」。

許明暉表示，台灣23年前就實施全民健康保險，全體國民從出生起，不分年齡、貧富或職業，人人均享有平等就醫的權利，這使得台灣人的健康提升、平均壽命增加，這項領先全球的經驗顯示，台灣不僅僅有權利參與WHA，更是有能力的參與者；今年同步規劃比照去年模式，組織「世衛行動團」前往，預計在當地舉辦五大主題的周邊論壇，其一就是「全民健康覆蓋」，將有中華民國醫師公會全國聯合會與世界醫師會參與。

衛福部部長陳時中今日投書日本富士產經商情報，沉痛表示WHO違背其憲章，更忽視來自世界各地支持台灣的聲音；日前駐瑞典代表廖東周也投書瑞典日報，表達WHO若屈服政治壓力，全球衛生安全系統將出現嚴重缺口，威脅全球公民健康權。

許明暉表示，我國除了向WHO爭取參與，也將持續透過投書或接受訪問的方式，藉國際媒體發聲；與此同時，同步籌備周邊論壇，五大主題包括「全民健康覆蓋」、「高齡口腔衛生」、「抗生素抗藥性問題」、「健康不平等」以及「台灣協助友邦改善醫療體系與公共衛生之經驗」。

我國確定未收到今年度世界衛生大會（WHA）邀請函，衛福部表示遺憾之外，更強調健康...
我國確定未收到今年度世界衛生大會（WHA）邀請函，衛福部表示遺憾之外，更強調健康是基本人權、不該淪為政治性工具。 報系資料照
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WHO衛福部瑞典
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