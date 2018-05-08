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立院投票 促轉會主委、副主委人事案通過

2018-05-08 11:16聯合報 記者胡宥心╱即時報導

立法院院會今天上午行使「促進轉型正義委員會」委員人事同意權投票，開票結果，促轉會主委被提名人黃煌雄獲得67張同意票、4張不同意票，出任促轉會主委。副主委由行政院大陸委員會副主委張天欽轉任，也獲得68張同意票、3張不同意。

開票結果，主委、副主委得票數超過出席立委過半數通過，立法院長蘇嘉全宣告，黃煌雄、張天欽獲得出席立委過半數之同意票，促轉會主委、副主委人事案通過。

其餘委員包括3名專任委員為東華大學華文學系副教授楊翠、前民間真相與和解促進會執行長葉虹靈及中央研究院民族學研究所副研究員彭仁郁；4名兼任委員為長老教會總會助理總幹事高天惠牧師、民間司法改革基金會常務執行委員尤伯祥、中研院台灣史研究所長許雪姬，及兼任不當黨產處理委員會委員的台灣大學歷史系教授花亦芬，7人也全數通過。

促進轉型正義條例規定，促轉會置委員9人，由行政院長提名經立法院同意後任命。行政院長提名時，應指定1人為主委，1人為副主委。主委、副主委及其他委員3人為專任；其餘4人為兼任。

院會一開始發生小插曲，國民黨團對人事案有意見，因此提案將人事案拉下協商。蘇嘉全裁示，立法院過去議事實務，並無交黨團協商的前例，因此不處理提案，國民黨團提案表決，最後人數不敵民進黨優勢人數敗下陣，國民黨提案被表決否定後，院會隨即開始促轉會人事權案投票，工作人員佈置圈票處時，國民黨立委林德福、林為洲跟黃昭順還不滿推倒圈票處抗議。

立法院院會上午行使促轉會人事同意權投票，國民黨團提案將人事案拉下協商。立法院長蘇...
立法院院會上午行使促轉會人事同意權投票，國民黨團提案將人事案拉下協商。立法院長蘇嘉全裁示不處理國民黨團提案。國民黨團也不滿佔據發言台，大力拍桌抗議，要求表決國民黨團人數不敵民進黨團多數優勢敗下陣來，李彥秀與黨籍立委在議場中高喊，「多數暴力、國會已死」。 院會隨即開始促轉會人事權案投票，工作人員布置圈票處時，國民黨立委林德福、林為洲跟黃昭順還不滿推倒圈票處。記者曾吉松／攝影
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立法院院會上午行使促轉會人事同意權投票，國民黨團提案將人事案拉下協商。立法院長蘇...
立法院院會上午行使促轉會人事同意權投票，國民黨團提案將人事案拉下協商。立法院長蘇嘉全裁示不處理國民黨團提案。國民黨團也不滿佔據發言台，大力拍桌抗議，要求表決國民黨團人數不敵民進黨團多數優勢敗下陣來，李彥秀與黨籍立委在議場中高喊，「多數暴力、國會已死」。 院會隨即開始促轉會人事權案投票，工作人員布置圈票處時，國民黨立委林德福、林為洲跟黃昭順還不滿推倒圈票處。記者曾吉松／攝影
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立法院國民黨張天欽
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