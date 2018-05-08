立院投票 促轉會主委、副主委人事案通過

2018-05-08 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



立法院院會今天上午行使「促進轉型正義委員會」委員人事同意權投票，開票結果，促轉會主委被提名人黃煌雄獲得67張同意票、4張不同意票，出任促轉會主委。副主委由行政院大陸委員會副主委張天欽轉任，也獲得68張同意票、3張不同意。

開票結果，主委、副主委得票數超過出席立委過半數通過，立法院長蘇嘉全宣告，黃煌雄、張天欽獲得出席立委過半數之同意票，促轉會主委、副主委人事案通過。

其餘委員包括3名專任委員為東華大學華文學系副教授楊翠、前民間真相與和解促進會執行長葉虹靈及中央研究院民族學研究所副研究員彭仁郁；4名兼任委員為長老教會總會助理總幹事高天惠牧師、民間司法改革基金會常務執行委員尤伯祥、中研院台灣史研究所長許雪姬，及兼任不當黨產處理委員會委員的台灣大學歷史系教授花亦芬，7人也全數通過。

促進轉型正義條例規定，促轉會置委員9人，由行政院長提名經立法院同意後任命。行政院長提名時，應指定1人為主委，1人為副主委。主委、副主委及其他委員3人為專任；其餘4人為兼任。