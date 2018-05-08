影／反核食公投卡案 郝龍斌：蔡英文媚日罔顧人民健康

2018-05-08 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



為力阻日本核災區食品進口，國民黨副主席郝龍斌領銜於3月15日向中選會提案推動「反核食公投」。但中選會認提案不明，4月24日辦聽證會釐清，5月3日再發文要求就公投必要性補充，引發郝營不滿。郝龍斌與國民黨立委今舉行記者會，抨擊中選會違法擴權，利用行政程序干擾反核食公投進行。

郝龍斌表示，日前收到中選會來函，函中說明日本曾因南韓禁止福島核災區食品進口，以違反WTO食品衛生檢驗與動植物檢疫措施協定（簡稱SPS協定），向WTO提出貿易爭訟，要求守護食安公投聯盟針對若反核食公投案通過，是否有違反相關國際協定之虞與權責機關應如何做必要之處置進行解釋。郝龍斌痛批中選會此舉簡直莫名其妙、可惡至極。

郝龍斌說，新修訂的公投法早已將公投審議委員會廢除，中選會依法應該是站在輔助的角度，協助提案人進行必要的補正，而非百般刁難，自從推動反核食公投開始，他明顯感受到本該中立的中選會已經有政治力介入，而此事件就是最明顯的證明。

郝龍斌質疑，公投乃是全民意志的展現，而中選會僅是舉辦公投的主管機關，中選會以什麼立場質疑反核食公投？如果通過後是否會違反國際協定與是否會造成國際爭訟？中選會的行為不僅違反行政中立原則，更像是一個稱職的反對方，在對反核食公投提出挑戰與攻擊。

郝龍斌進一步解釋，如果要以公投通過後，會面臨行政困難作為是否能成案的判斷標準，那第一個該被否決的是紀政所提的「以台灣（Taiwan）為全名申請參加國際運動賽事」公投，因為基於國際現實，以台灣為全名申請參加國際賽事才是不可能的任務。

郝龍斌批評，蔡英文總統與民進黨千方百計的技術性刁難反核食公投，不僅限縮人民行使直接行使民權來否定日本核食進口的權益，其目的就是為了不讓公投綁年底的大選，以降低公投的投票率，這種媚日、罔顧全民健康換取台日合作的心態實在可惡至極！他公開呼籲所有的中選會委員拿出自己的道德良知，在本月15日召開的委員會議中讓反核食公投通過審查、進行第二階段28萬人的連署，不要讓中選會成為繼監察院與司法院後第三個沈淪的中立機關。

國民黨立委賴士葆也批，中選會是「假聽證真卡案」，指核食公投通過後恐違反WTO，那為什麼不質疑紀政所提的「以台灣（Taiwan）為全名申請參加國際運動賽事」公投？因為立場對了，顏色對了就通通綠燈，只要顏色不對通通紅燈，這就是「卡管案」再現，中選會快變成教育部長吳茂昆所主掌的教育部，心目中只有政治沒有是非，蔡英文總統已經快要變成現代版的希特勒政權了，非我族類通殺之，這就是蔡英文總統的新台灣價值。