親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
能源問題面面觀
WHA確定未獲邀
九合一選戰焦點
前瞻釋憲遭駁回
政治
軍事
綜合

吳音寧自提加薪又挨罵 她的年薪不只250萬元！

沒車沒房不禮貌？陸三無男人被排除婚姻市場外

影／反核食公投卡案 郝龍斌：蔡英文媚日罔顧人民健康

2018-05-08 11:12聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

為力阻日本核災區食品進口，國民黨副主席郝龍斌領銜於3月15日向中選會提案推動「反核食公投」。但中選會認提案不明，4月24日辦聽證會釐清，5月3日再發文要求就公投必要性補充，引發郝營不滿。郝龍斌與國民黨立委今舉行記者會，抨擊中選會違法擴權，利用行政程序干擾反核食公投進行。

郝龍斌表示，日前收到中選會來函，函中說明日本曾因南韓禁止福島核災區食品進口，以違反WTO食品衛生檢驗與動植物檢疫措施協定（簡稱SPS協定），向WTO提出貿易爭訟，要求守護食安公投聯盟針對若反核食公投案通過，是否有違反相關國際協定之虞與權責機關應如何做必要之處置進行解釋。郝龍斌痛批中選會此舉簡直莫名其妙、可惡至極。

郝龍斌說，新修訂的公投法早已將公投審議委員會廢除，中選會依法應該是站在輔助的角度，協助提案人進行必要的補正，而非百般刁難，自從推動反核食公投開始，他明顯感受到本該中立的中選會已經有政治力介入，而此事件就是最明顯的證明。

郝龍斌質疑，公投乃是全民意志的展現，而中選會僅是舉辦公投的主管機關，中選會以什麼立場質疑反核食公投？如果通過後是否會違反國際協定與是否會造成國際爭訟？中選會的行為不僅違反行政中立原則，更像是一個稱職的反對方，在對反核食公投提出挑戰與攻擊。

郝龍斌進一步解釋，如果要以公投通過後，會面臨行政困難作為是否能成案的判斷標準，那第一個該被否決的是紀政所提的「以台灣（Taiwan）為全名申請參加國際運動賽事」公投，因為基於國際現實，以台灣為全名申請參加國際賽事才是不可能的任務。

郝龍斌批評，蔡英文總統與民進黨千方百計的技術性刁難反核食公投，不僅限縮人民行使直接行使民權來否定日本核食進口的權益，其目的就是為了不讓公投綁年底的大選，以降低公投的投票率，這種媚日、罔顧全民健康換取台日合作的心態實在可惡至極！他公開呼籲所有的中選會委員拿出自己的道德良知，在本月15日召開的委員會議中讓反核食公投通過審查、進行第二階段28萬人的連署，不要讓中選會成為繼監察院與司法院後第三個沈淪的中立機關。

國民黨立委賴士葆也批，中選會是「假聽證真卡案」，指核食公投通過後恐違反WTO，那為什麼不質疑紀政所提的「以台灣（Taiwan）為全名申請參加國際運動賽事」公投？因為立場對了，顏色對了就通通綠燈，只要顏色不對通通紅燈，這就是「卡管案」再現，中選會快變成教育部長吳茂昆所主掌的教育部，心目中只有政治沒有是非，蔡英文總統已經快要變成現代版的希特勒政權了，非我族類通殺之，這就是蔡英文總統的新台灣價值。

國民黨立委費鴻泰則指出，中選會只能作「程序」上的審查，例如哪邊名字寫錯，哪邊沒有補正，不能做「實質內容」的審查，痛批中選會要做日奸還是要考慮到人民的健康？「蔡英文不要為了妳媚日犧牲國民的健康！」

國民黨副主席郝龍斌上午在國民黨團舉行「公投新鳥籠！ 中選會染綠 假聽證真卡案」記...
國民黨副主席郝龍斌上午在國民黨團舉行「公投新鳥籠！ 中選會染綠 假聽證真卡案」記者會。記者劉宛琳／攝影
分享

公投中選會核食
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

吳音寧自提加薪又挨罵 她的年薪不只250萬元！

2018-05-08 11:17

吳茂昆專利疑雲 東華現任校長：我也很想知道真相！

2018-05-08 10:37

樹菊嬤拱馬英九再選挨批 反遭網友砲轟：現代版文革？

2018-05-07 23:03

立院投票 促轉會主委、副主委人事案通過

2018-05-08 11:16

藍突襲促轉會失利 推倒圈票處抗議

2018-05-08 09:27

吳思瑤指自己做文化苦工 孫大千：占便宜說成做功德

2018-05-08 08:46

日本冰壺美少女訪代表處 出借奧運銅牌讓謝長廷圓夢

2018-05-08 12:16

機器手臂不聽話？蔡英文4度觸控沒反應

2018-05-08 12:15

抗議促轉未納原住民 親民黨拒行使促轉委員同意權

2018-05-08 11:57

影／八百壯士9日擬激烈抗爭 警籲理性：將強勢執法

2018-05-08 11:52

國民黨指中選會違法擴權 用行政程序干擾反核食公投

2018-05-08 11:27

促轉會人事同意權 黃國昌：對正副主委投反對票

2018-05-08 10:25

【重磅快評】中日解凍下的台日困境

2018-05-08 10:11

時力軍改出爐 退將赴陸活動將剝奪退除給與

2018-05-08 09:58

棄保效應？孫大千：柯文哲絕不會被「棄」

2018-05-08 09:40

藍委拒行使促轉委員同意權 批「英德」政府酬庸獨派

2018-05-08 09:12

衛福部長投書日媒籲讓台灣參加WHA 創造雙贏

2018-05-08 08:42

陳監委好忙！諷扁劇一堆人中槍 王建煊還排不上？

2018-05-08 08:00

促轉會委員被提名人選 立院今行使同意權

2018-05-08 05:56

蔡總統：對等、尊重 兩岸坐下來談

2018-05-08 00:08

未收WHA邀請函 我將遞抗議信

2018-05-08 00:02

沒收到WHA邀請函 蔡英文：不要有失敗主義

2018-05-07 22:46

星戰迷變裝在總統府和衛兵站哨 李家同：非常難過

2018-05-07 21:59

蔡英文談兩岸 重申希望對等、坐下來談

2018-05-07 21:41

總統：陳菊政治能量強 加入團隊確實很補

2018-05-07 21:16

蔡英文談稅改「明年報稅 今年可以開始花錢了」

2018-05-07 20:41

違反勞基法未公布裁罰金額 勞動部允檢討

2018-05-07 17:18

有圖為證！馬英九高中時期超帥 被網讚根本彭于晏

2018-05-07 16:17

WHA確定沒邀請函 衛福部：會向世衛秘書處表達不滿

2018-05-07 15:59

明定彈劾總統規定 大審法擬修為憲法訴訟法

2018-05-07 15:55

挺總統府變外星人館 蔡正元：裡面的人如外星人般奇怪

2018-05-07 14:21

學者看政治人物「像乩童起乩 誰都沒辦法」

2018-05-07 13:52

政治介入藝文？ 吳思瑤：我是在做文化苦工

2018-05-07 13:49

政治介入藝文？ 綠委爭曝光

2018-05-07 13:46

勇哥物語：李登輝若無私 丁守中早當北市長

2018-05-07 13:38

北農9噸果菜送吳音寧家鄉團體？柯P：如果不對就罵一頓

2018-05-07 12:44

馬英九人氣急速回溫 港媒全版報導「他回來了」

2018-05-07 12:16

被指關說高嘉瑜落淚 周玉蔻再嗆：眼淚秒停 心機重

2018-05-07 12:14

綠委收割文化？ 學者：政治人物像乩童 起乩不意外

2018-05-07 12:08
看更多

熱門文章

有圖為證！馬英九高中時期超帥 被網讚根本彭于晏

2018-05-07 16:17

嚴德發：年改若不溯及已退伍人員 恐爆發搶退潮

2018-05-07 16:48

北農9噸果菜送吳音寧家鄉團體？柯P：如果不對就罵一頓

2018-05-07 12:44

樹菊嬤拱馬英九再選挨批 反遭網友砲轟：現代版文革？

2018-05-07 23:03

無關柯文哲 蘇煥智：退黨參選是因民進黨執政無能

2018-05-07 22:41

星戰迷變裝在總統府和衛兵站哨 李家同：非常難過

2018-05-07 21:59

蔡英文談稅改「明年報稅 今年可以開始花錢了」

2018-05-07 20:41

國軍女力再展現 陸官胡家琪錄取美國西點軍校

2018-05-08 02:23

挺總統府變外星人館 蔡正元：裡面的人如外星人般奇怪

2018-05-07 14:21

吳音寧自提加薪又挨罵 她的年薪不只250萬元！

2018-05-08 11:17

吳音寧送「殘貨」回鄉 朱學恒：有背景、錯的都對

2018-05-08 09:25

國防部長嚴德發：嚴禁國軍使用中國大陸廠牌手機

2018-05-07 17:20

民進黨四巨頭懇談後 蘇煥智仍堅持退黨選北市長

2018-05-07 18:17

退伍上校取消子女教育補助 退輔會坦言基層抱怨連天

2018-05-07 18:55

綠營北市若自提人選 丁守中估僅兩種可能

2018-05-07 19:12

陳監委好忙！諷扁劇一堆人中槍 王建煊還排不上？

2018-05-08 08:00

WHA確定沒邀請函 衛福部：會向世衛秘書處表達不滿

2018-05-07 15:59

孫大千：不管怎麼棄保 柯文哲都不可能被棄

2018-05-08 09:22

總統：核一核二若出事北部全癱瘓 國家致命風險

2018-05-07 22:12

核廢場址不再排除直轄市「為新北市量身訂作」？

2018-05-08 00:07

被徵詢選北市長意願 姚文智：一直認為自己最強

2018-05-07 14:59

民視新聞台停播 TBC：協商會議民視沒來

2018-05-07 16:55

影／反深澳議員語出驚人 柯文哲：蓋下去三年努力白費

2018-05-07 13:26

吳思瑤指自己做文化苦工 孫大千：占便宜說成做功德

2018-05-08 08:46

算帳時間又到了 哪些縣市榮登「省錢」前段班？

2018-05-08 09:00

柯文哲：深澳電廠蓋下去 3年降汙努力被抵銷

2018-05-08 00:14

批軍人年改 江啟臣怒：憑空想像的配套方案

2018-05-07 23:03

純舊制退役老兵平均78歲 柯志恩：退休金還能領幾年

2018-05-07 20:00

吳茂昆專利疑雲 東華現任校長：我也很想知道真相！

2018-05-08 10:37

F-5停飛？空軍：今恢復飛訓

2018-05-07 13:32

我最強！ 呂秀蓮：別笑 年輕人不懂

2018-05-07 14:00

遇綠議員叫他免驚 對方妙回「汗流下來而已」

2018-05-07 12:55

陪蘇貞昌露面 朱市府前副手陳伸賢讚蘇「有效率」

2018-05-07 18:03

軍改草案 邱國正：5成退役袍澤滿意

2018-05-07 19:53

年輕人挺柯 戴季全：因為民進黨做得不夠好

2018-05-08 09:40

深澳電廠疑慮 一張表看台電如何回應

2018-05-08 00:17

新竹戰機頻繁出動 遭批擾民

2018-05-08 00:20

技術性卡釋憲 許毓仁：以後在野黨哭救無門了！

2018-05-07 13:04

新聞眼／深澳、核廢 中央地方不同調…夾心「蘇」？

2018-05-08 00:10

新聞幕後／綠與柯等出牌 這齣戲還沒完

2018-05-08 00:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top