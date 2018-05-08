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吳茂昆專利疑雲 東華現任校長：我也很想知道真相！

2018-05-08 10:37聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

民國102年12月9日，東華大學學生組的東華小米園社團慶豐收，校長吳茂昆(中間穿...
民國102年12月9日，東華大學學生組的東華小米園社團慶豐收，校長吳茂昆(中間穿藍背心)植下無患子樹小樹苗，歐陽彥堂(左一)一同參與。圖／翻攝自東華大學官網　
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教育部長吳茂昆涉入的專利「疑雲」再添一起，美國師沛恩公司負責人歐陽彥堂日前撤銷在台公司，並解除心悅生藥董事，遭疑「要落跑」。東華大學校長趙涵捷表示，歐陽彥堂曾致電學校說，會歸還專利，如果他離開台灣跑去美國，校方仍可找美國師沛恩公司的其他「member」。

美國施沛恩公司未經東華大學同意，逕自以東華大學綬草萃取物研發成果，申請多國專利。也是美國施沛恩公司「member」(共負經營權的股東)的教育部長吳茂昆稱，專利申請到了之後會還給東華大學。

但如今歐陽彥堂下落不明，他又具美國籍，一旦跑回美國，東華如何確保可以拿回專利權？趙涵捷接受本報記者電訪時表示，如果歐陽避不見面、離開台灣，打跨國官司確實很麻煩，但學校可以找美國師沛恩其他member ( 吳茂昆、東華生科系教授翁慶豐、碩士班畢業生謝惠雯、史閎元)。

吳茂昆涉美國開公司、赴大陸申請專利一事，4月23日被本報獨家披露後，吳當天晚上透過教育部新聞組發新聞稿「吳部長：我是發明人，不是申請美國專利之公司負責人」指出，「在美國成立公司，單純是為了申請專利，如果專利申請到了，專利的成果一定要再回到學校」。

吳茂昆也坦承，在美國開公司，「東華大學方面確實是不知道的。但這些程序都是符合東華大學發明人可於申請專利通過後再呈報分配比例的相關規定。」

記者問東華現任校長趙涵捷，美國師沛恩公司成立時，吳茂昆是東華大學校長，為何他說東華不知情？趙涵捷說，「這個問題，我無法代替他(吳茂昆)來回答」。

記者再追問，翁慶豐目前還是東華大學教授，他可以當美國公司member嗎？趙涵捷說，翁慶豐未兼行政職，當公司成員並無不可，但仍須先跟學校報備，不過，校方找不到他任何報備紀錄，學校人事處正在依東華內規處理。

記者又再追問，美國施沛恩成立時，吳茂昆是校長、具行政職，可以當公司member嗎？趙涵捷表示，依規定不行，但吳現在不在東華，此事應由人事行政總處、銓敘部處理，也有人向監察院檢舉了。

針對美國施沛恩跳過學校申請專利的「偷跑」行為，吳茂昆在新聞稿中強調「符合東華大學發明人可於申請專利通過後再呈報分配比例的相關規定」，記者查閱「國立東華大學研究發展成果及技術移轉管理實施辦法」，其中第8條第2款規定，發明人自行辦理專利申請，仍應以「國立東華大學」名義辦理；然而，吳茂昆等4位共同發明人，卻以美國師沛恩公司名義申請專利，顯然吳茂昆的新聞稿所稱依東華大學規定，「資訊只揭露一半」。

對於這些疑點，趙涵捷表示，已由學校智財權教授及委託律師在處理，他也很想知道事實真相是什麼，並希望媒體多加追查，「大家一起努力，找出事實真相」。

值得注意的是，歐陽彥堂在民國102年9月，就與吳茂昆共同參加東華大學學生社團活動，他在民國103年7月成立華思科技、擔任董事長，華思科技還入駐東華新創園區，日前本報求證東華大學新創中心管理中心，工作人員明確表示，華思科技早已經退租了。

歐陽彥堂也是美國師沛恩的實際負責人，該公司於104年8月18日在加州登記，歐陽彥堂與吳茂昆妻子唐慧晴都是台灣師沛恩董事，兩人各出資500萬元，台灣師沛恩於105年8月成立。而105年1月25日，在心悅生技上興櫃之前，歐陽彥堂轉讓1萬3329股股票給唐慧晴。

心悅生技(6575)於105年1月29日掛牌興櫃後，股價一度衝高到260以上，首日漲幅近6成，有人把他譽為是下一棒興櫃新藥股王的接班人，甚至有機會問鼎生技股王。昨天交易均價是68.65元。

民國102年12月9日，東華大學學生組的東華小米園社團慶豐收，時任校長吳茂昆(右...
民國102年12月9日，東華大學學生組的東華小米園社團慶豐收，時任校長吳茂昆(右二)與歐陽彥堂(左一)一同參與。圖／翻攝自東華大學官網　
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美國師沛恩公司於2015年8月18日登記，吳茂昆為member之一，當時他的身分...
美國師沛恩公司於2015年8月18日登記，吳茂昆為member之一，當時他的身分是東華大學校長。製表／王彩鸝
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歐陽彥堂於103年7月9日成立「華思科技」，並稱與東華大學產學合作，該公司於今年...
歐陽彥堂於103年7月9日成立「華思科技」，並稱與東華大學產學合作，該公司於今年(107年)5月1日撤銷登記。圖／翻攝自經濟部公司資料查詢網
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